UMI GROUP เปิดงานดีไซน์ไร้ขีดจำกัด ด้วย Flexi Tiles (MCM) วัสดุปิดผิวยืดหยุ่น

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ ดูราเกรส (Duragres) และ เซอเกรส (Cergres) เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมวัสดุตกแต่งอาคาร เพื่อตอบโจทย์งานออกแบบยุคใหม่ ล่าสุดชวนปลดล็อกงานดีไซน์แบบไร้ขีดจำกัดให้ผนังโค้งสวยด้วย Flexi Tiles (MCM) วัสดุปิดผิวและตกแต่งอาคารที่ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านงานดีไซน์ ที่ทำให้ผนังโค้ง เสาอาคาร เคาน์เตอร์บาร์ทรงอิสระ หรือผนัง Facade สามารถปิดผิวได้อย่างสวยงาม เรียบเนียน ด้วยลวดลายหินธรรมชาติที่สมจริง
Flexi Tiles (MCM) มีขนาด 60x120 เซนติเมตร โดดเด่นด้วยคุณสมบัติความยืดหยุ่นสูง สามารถดัดโค้งและติดตั้งบนพื้นผิวรูปทรงหลากหลายได้อย่างลงตัว มอบภาพลักษณ์เสมือนหินจริง (Realistic Look) พร้อมความอเนกประสงค์ในการใช้งาน (Versatile) ไม่ว่าจะเป็นการปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ เคาน์เตอร์ หรือประตูหน้าบานตู้
นอกจากนี้ Flexi Tiles (MCM) ยังมีคุณสมบัติทนความชื้นได้ดี (All Weather) เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องน้ำ ห้องครัว โดยผลิตจากการผสมผสานระหว่างดินบดละเอียดและผงหิน (Clay and Stone Powder) ผ่านกระบวนการปรับปรุงและดัดแปลงคุณสมบัติด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความแข็งแรงแต่ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นแผ่นบางและเบา โดยมีโครงหลังเป็นใยตาข่ายไฟเบอร์ มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน ที่ต้องการผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติ ควบคู่กับฟังก์ชันที่ทันสมัย