MEDEZE โชว์ศักยภาพ ATMP Sandbox ครบวงจร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) ผ่านเวที EXPO ระดับประเทศ โดย MEDEZE ร่วมเป็นหนึ่งใน Showcase สำคัญ สะท้อนความพร้อมของระบบการแพทย์แม่นยำและชีวการแพทย์ของไทย
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของการแพทย์ขั้นสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูง (ATMPs) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านการดูแลสุขภาพประชาชนและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แสดงบทบาทเชิงรุกในการสนับสนุนระบบนิเวศ ATMPs อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดงาน มหกรรม อย. EXPO 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “From Local to Global: Pathway to Global Wellness” เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่มาตรฐานสากล เปิดพื้นที่ให้ภาคธุรกิจ นวัตกรรม และผู้บริโภค ได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และโอกาสทางการตลาดในเวทีเดียว เพื่อเป็นเวทีกลางในการเชื่อมโยงนวัตกรรม มาตรฐานกำกับดูแล และความปลอดภัยทางการแพทย์ พร้อมผลักดันให้เกิด ATMP Sandbox สำหรับการทดลองทางคลินิกครั้งสำคัญในประเทศอย่างมีระบบ
โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ขั้นสูงของไทยว่า อาหารและยาเป็นปัจจัยพื้นฐานของความมั่นคงมนุษย์และความมั่นคงของชาติ จากบทเรียนวิกฤตที่ผ่านมา ทั้งการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ภาวะโลกร้อน และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและยาได้ จะมีความพร้อมในการรับมือวิกฤตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนมากกว่า โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร มีภาคเกษตรกรรมเข้มแข็ง มีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในระยะยาว
โดยประเทศไทยควรก้าวจากการเป็นเพียงผู้ส่งออกสินค้าอาหารและยา ไปสู่การเป็นพันธมิตรและศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลก ผ่านการยกระดับการแปรรูป การสร้างนวัตกรรม และการสร้างแบรนด์ที่สะท้อนคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต ขณะเดียวกัน สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยถือเป็นจุดแข็งสำคัญ ที่ช่วยเสริมความมั่นคงทางยา ลดการพึ่งพาการนำเข้า โดยมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐาน ความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านนายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE กล่าวว่า นโยบายการสนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูง (ATMPs) ของภาครัฐ นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทย ช่วยยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดย บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE ได้รับการนำเสนอในฐานะหนึ่งใน Showcase สำคัญด้านการแพทย์ขั้นสูง ที่สะท้อนความพร้อมของภาคเอกชนไทยในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ MEDEZE ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านการฝากเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ ที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล มีความพร้อมในการเดินหน้าวิจัยและพัฒนา ATMPs ภายใต้กรอบนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ ปัจจุบัน MEDEZE ถือเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับอนุมัติโครงการ ATMPs Sandbox หรือโครงการวิจัยทดลองนำร่องด้าน ATMPs ครอบคลุม 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคข้อเสื่อม และ เวชศาสตร์ชะลอวัย ร่วมกับศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค รวมถึงโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม และการฟื้นฟูผิว ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดตั้งสถานพยาบาลทดลอง ซึ่ง MEDEZE สนับสนุนทั้งห้องปฏิบัติการ สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และทุนวิจัย
การที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดพื้นที่ EXPO และ Sandbox ด้าน ATMPs ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการใช้งานจริง และเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ได้อย่างมั่นคง ยังสะท้อนทิศทางนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้น นวัตกรรม มาตรฐาน ความปลอดภัย ควบคู่กัน โดย MEDEZE ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของภาคเอกชนไทยที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนระบบ ATMPs สู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน