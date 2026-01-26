BLC รุกหนักตลาดเสริมอาหาร เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “Deeday”

‘ บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค ’ เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ “Deeday” (ดีเดย์) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจาะตลาด Mass Market ภายใต้แนวคิด “Vitamin Choose” วิตามินสำหรับคนฉลาดเลือก ชูจุดเด่นคุณภาพจัดเต็มในราคาที่จับต้องได้ ตั้งเป้าเป็น Vitamins สำหรับคนไทย พร้อมรับเทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Care) และการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Longevity) มั่นใจช่วยเสริมแกร่งรายได้กลุ่ม Non-Drug ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ล่าสุด BLC ได้เปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ในชื่อ “Deeday” (ดีเดย์) เพื่อขยายพอร์ตกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และรุกตลาด Entry-level หรือกลุ่มสินค้าราคาเข้าถึงง่าย เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพ แต่ยังมองหาความคุ้มค่าและความมั่นใจในคุณภาพสินค้า
ทั้งนี้ Deeday ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ ‘Vitamin Choose’ หรือ วิตามินสำหรับคนฉลาดเลือก ทีมเภสัชกรตั้งใจพัฒนาสูตร เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ ให้ตรงจุดที่สุด ภายใต้แนวคิด ‘Deeday Made my day’ โดยปัจจุบัน Deeday มีสินค้ากว่า 11 รายการ (SKUs) ครอบคลุมการดูแลสุขภาพหลากหลายด้าน โดยมี Hero Product ที่เป็นไฮไลต์สำคัญคือ “Deeday BioMag Plus Vitamins” และรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Deeday Biotin (H) Plus Zinc, Deeday Fish Oil Plus Astaxanthin, Deeday Luti-Berry Mix, และวิตามินรูปแบบน้ำ Deeday Multivitamin Forte & Omega-3 Plus L-Lysine เป็นต้น ซึ่งแต่ละสูตรสามารถเลือกรับประทานได้ตามช่วงวัยและไลฟ์สไตล์ การพักผ่อน นอกจากนี้ BLC วางกลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy) ให้เป็นมิตรกับผู้บริโภค โดยเริ่มต้นที่ 200 กว่าบาท และจัดโปรโมชันสุดคุ้ม “1 ใบเทา เลือกได้ 3 ชิ้น” เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อและให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ง่ายขึ้น โดยเน้นช่องทางการจัดจำหน่ายผ่าน ร้านขายยาทั่วไป เพื่อความสะดวกในการหาซื้อและได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร
ภก.สุวิทย์ กล่าวเสริมถึงภาพรวมตลาดว่า จากข้อมูลของ MRFR พบว่าตลาดวิตามินในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดการณ์มูลค่าตลาดจะสูงถึง 481.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2035 (CAGR 3.88%) ปัจจัยบวกสำคัญมาจากความตระหนักด้านสุขภาพ (Health Consciousness) และเทรนด์ Longevity หรือการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Health span) ซึ่ง Deeday จะเข้ามาตอบโจทย์เทรนด์ Preventive Care หรือการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
“แม้ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ BLC จะอยู่ที่ประมาณ 4% แต่การเปิดตัว Deeday จะเข้ามาช่วยเสริมไลน์ผลิตภัณฑ์ให้แข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม Mass Market ที่ยังต้องการสินค้าคุณภาพมาตรฐานยา นอกจากนี้ ในปี 2026 เรายังมีแผนรุกตลาดออนไลน์เต็มรูปแบบ พร้อมดึง Influencer ร่วมสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และเตรียมขยายไลน์สินค้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก เพื่อสร้างการเติบโตให้กับกลุ่ม Non-Drug ควบคู่ไปกับธุรกิจหลักอย่างยาสามัญและยาสามัญใหม่” ภก.สุวิทย์ กล่าว