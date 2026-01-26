“โกลเบล็ก” ชี้ SET สัปดาห์นี้แกว่งตัวในกรอบ 1,300–1,330 จุด

บล. โกลเบล็ก มองดัชนี SET สัปดาห์นี้แกว่งตัวในกรอบ 1,300–1,330 จุด จากแรงหนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นตัว บวกความสัมพันธ์สหรัฐฯ–จีนดีขึ้น แนะจับตาประเด็นการฟ้องร้องเจพีมอร์แกน แนะนำหุ้น MTC, SAWAD, TIDLOR และ BAM ที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ว่า ดัชนี SET มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันโดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกต่างประเทศ หลังผู้นำสหรัฐฯประกาศ ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีศุลกากร จาก 8 ประเทศยุโรป ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อบรรยากาศการลงทุนโลก จึงคาดว่า ดัชนีจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,300–1,330 จุด
อีกทั้งยังได้ปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แข็งแกร่ง โดย GDP ไตรมาส 3 ปี 2568 โต 4.4% สูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ความสัมพันธ์สหรัฐฯ–จีนอยู่ในระดับดีมากหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เตรียมพบกันปลายปีนี้ ด้านตลาดแรงงานสหรัฐฯยังแข็งแกร่งสู่ระดับ 200,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด
ส่วนการค้าระหว่างประเทศไทยปี 2568 ส่งออกและนำเข้าขยายตัวใกล้เคียงกัน โดยกระทรวงพาณิชย์รายงานส่งออก ธ.ค. 2568 โต16.8% นำเข้าโต18.8% ขาดดุลฯ 352 ล้านเหรียญ ทั้งปี 2568 ส่งออก-นำเข้าโตใกล้เคียงกันที่ 12.9% ขาดดุลฯ 5.3 พันล้านเหรียญ แม้มีความเสี่ยงจากเงินบาทแข็งค่าและสถานการณ์โลกในปี 2569
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยลบต่างประเทศ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศยื่นฟ้องเจพีมอร์แกน เชสและซีอีโอ เจมี ไดมอน กรณีปิดบัญชีของเขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการณ์คัดค้านอย่างหนักต่อการที่สหภาพยุโรปเตรียมขึ้นบัญชีดำบริษัทจีนบางแห่งในฐานะ “ซัพพลายเออร์ความเสี่ยงสูง” ด้านธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.75% พร้อมระบุว่ามีโอกาสมากขึ้นที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้น
อีกทั้งยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ สัปดาห์ที่ 4 สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค, วันที่ 30 ม.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย, วันที่ 1 ก.พ. เลือกตั้งล่วงหน้า, วันที่ 8 ก.พ. วันเลือกตั้ง, วันที่ 25 ก.พ. ประชุม กนง. ครั้งที่ 1/69
ด้านสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าจับตา อาทิ วันที่ 26 ม.ค. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ย., สหรัฐฯ รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ย. และดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนธ.ค., วันที่ 27 ม.ค. จีน รายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค., อียู รายงานยอดขายรถยนต์ใหม่เดือนธ.ค., สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ ราคาบ้านเดือนพ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค., ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งที่ 1/69
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนกลุ่มหุ้น MTC, SAWAD, TIDLOR และ BAM เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์โดยตรงจากทิศทางดอกเบี้ยขาลง หลังธนาคารกลางส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ