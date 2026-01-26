APCO จับเทรนด์ “สุขภาพเชิงป้องกัน”ดัน Cancino - BIM CC รุกตลาด

เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ เปิดทิศทางธุรกิจปี 69 เดินหน้าปรับพอร์ตสู่ผลิตภัณฑ์เชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) รับกระแสการดูแลสุขภาพคนยุคใหม่ ชู “Cancino" เจาะตลาดแมส ยกระดับผลิตภัณฑ์ BIM CC สูตร Supercharge นวัตกรรมดูแลมะเร็งไร้ผลข้างเคียง ตั้งเป้าเพิ่มจำนวน BIM Advisor แตะ 1,000 คน ภายในปีนี้ ผลักดันยอดขายเติบโตต่อเนื่อง
ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า เทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการป้องกันและการดูแลระยะยาวมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคร้ายแรง โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่ยังเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญ และยังต้องการชะลอความเสื่อมของร่างกาย เพื่อความพร้อมในการดำเนินชีวิตกลางสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงรอบด้าน
ทั้งนี้ APCO ได้ยกระดับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ “CANCINO” เพื่อตอบสนองเทรนด์ความต้องการ มุ่งเน้นการป้องกันมะเร็งและการชะลอวัยด้วยการกระตุ้นสเต็มเซลล์ ผ่านการเสริมสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และ “BIM CC” สูตร Super Charge Killer T-Cell ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อดูแลและจัดการมะเร็งในระยะที่ 1 และ 2 ภายใน 12 สัปดาห์ โดยเน้นความปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียง พร้อมช่วยชะลอวัยและเสริมสุขภาพโดยรวม ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่เน้นการทำตลาดในปีนี้
สำหรับแผนการตลาดในประเทศ APCO ยังคงเดินหน้าขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ ผ่านโครงการ BIM Advisor เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในระยะยาว จุดเด่นของโมเดลนี้ คือ การสื่อสารจากผู้ใช้จริงที่มีประสบการณ์ตรงกับผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถแนะนำได้ตรงความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 400 คน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายสมาชิก 1,000 คน และสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญในปีนี้
“ปี 2569 บริษัทยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับเทรนด์ผู้บริโภค และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบอาหารและเครื่องดื่ม ทดแทนการบริโภคแบบแคปซูล เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่เข้าถึงง่ายขึ้น คาดว่าจะเปิดตัวช่วงกลางปี 2569 โดยกลยุทธ์ธุรกิจยังคงยึดจุดแข็งด้านนวัตกรรมสุขภาพจากธรรมชาติที่ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง มุ่งเสริมสมดุลภูมิคุ้มกัน ชะลอวัย และดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากมะเร็ง เชื่อว่าสร้างยอดขายเติบโตได้ต่อเนื่อง ” ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าว