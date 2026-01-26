MMMรับงานเข้าบริหารงานขาย “BLESS” เฟส 2

เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล ลงนามสัญญาบริหารงานขาย กับ บมจ.เบล็ส เเอสเสท กรุ๊ป “BLESS” เฟส 2 ภายหลังจากเฟสแรกประสบความสำเร็จ ดันมูลค่าโครงการรวมแตะ 234.5 ลบ. เร่งเครื่องเริ่มขายและรับรู้ได้ทันที ส่งซิกหนุนยอดขายไตรมาส 1/2569 โตต่อเนื่อง
นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM ร่วมลงนามสัญญาบริหารงานขายกับ นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบล็ส เเอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BLESS เพื่อให้ MMM เข้าไปดูแลบริหารงานขาย เฟส 2 ในโครงการทาวน์โฮม และ โฮมออฟฟิศ 3 ชั้น จำนวน 36 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 126 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพวงแหวน–ลำลูกกา ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการต่อเนื่อง หลังจากที่ให้ MMM เข้าไปบริหารงานขาย BLESS ในเฟสแรกในช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยภายหลังที่ได้มีการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ทาง MMM จะวางกลยุทธ์ในการบริหารการขายทันที และคาดว่าจะสามารถปิดการขายได้หมดภายในครึ่งปีแรก 2569 นี้ ซึ่งจะหนุนให้ยอดขายในไตรมาส 1/2569 เติบโตอย่างต่อเนื่อง
“ด้วยจุดแข็งของ MMM ทั้งด้านเครือข่าย Agent และทีมการตลาด ที่สามารถขยายช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถปิดการขายได้รวดเร็วและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ขณะเดียวกันด้วยศักยภาพการเลือกทำเลที่มีดีมานด์ของผู้อยู่อาศัยจริง จึงเป็นตัวเร่งขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการวางแผนบริหารสต๊อกได้อย่างรอบครอบให้เพียงพอในการขายช่วง 9 เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ ที่สำคัญบริษัทฯ จะไม่ได้รับสต๊อกเพิ่มเกินกว่าแผนการขายของบริษัทฯ เพื่อเป็นการคุมความเสี่ยง ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้ MMM ประสบความสำเร็จ สะท้อนถึงการสร้างรายได้ในปี 2569 ที่จะมีอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง”
อย่างไรก็ตาม มองว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ ซึ่งมีดีมานด์สูงขึ้น สอดรับกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวกสบายและพื้นที่รองรับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) รวมถึงการทำธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นมองว่าทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ จึงกลายเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ ในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
นายสุริยา กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาพรวมอสังหาฯ ในปี 2569 นี้ เป็นปีแห่งการปรับสมดุล เพื่อรักษาสถานภาพทางธุรกิจ ดังนั้นจะเห็นการเปิดตัวโครงการใหม่น้อยลง ขณะที่ผู้พัฒนาอสังหาฯ โดยเฉพาะรายกลาง - รายเล็ก ที่ต้องการระบายสต๊อก จะเข้ามาให้ MMM ช่วยบริหารงานขายมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญา และอยู่ระหว่างการเจรจา ในการเข้าไปบริหารการขายให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ ภายในปีนี้อีกหลายราย
“ในปีนี้ผู้ประกอบการต้อง "ปรับตัวให้ทัน" เน้นกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นในการบริหารงาน มุ่งเน้นพัฒนาทำเลที่มีดีมานด์และกำลังซื้อที่แท้จริง เนื่องจากตลาดอสังหาฯ ต่อจากนี้ จะขับเคลื่อนด้วยดีมานด์จริงบนกำลังซื้อและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป”