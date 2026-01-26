SAชำระคืนหุ้นกู้ตามนัดมูลค่า 1,016 ลบ.

ไซมิส แอสเสท เดินหน้าชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น SASST261B มูลค่า 1,016 ล้านบาท ครบถ้วนตามกำหนด สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารจัดการสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ ฟากผู้บริหาร ยืนยันทุกหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมา จ่ายเงินครบถ้วนตามกำหนดไม่เคยผิดนัดชำระ พร้อมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ตอกย้ำความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง
นายสุทธินนท์ มั่นคง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น SASST261B มูลค่า 1,016 ล้านบาท ครบถ้วนเต็มจำนวนตามกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
“การชำระคืนหุ้นกู้ SASST261B ครบถ้วนตามกำหนดในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ครบถ้วนตามกำหนดและไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว” นายสุทธินนท์ กล่าว
ทั้งนี้ การระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้รับไปใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ โดยมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน ควบคู่กับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนพัฒนาและต่อยอดธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว