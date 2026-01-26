กสิกรไทยแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง-เสริมแกร่งเวลธ์-วาณิชธนกิจ

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)แจ้ง แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่นายกิตติพงศ์ คุ้มมั่น (ซ้าย) ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วมสายงาน Wealth Management and Bancassurance Division และนายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ขวา) ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นายกิตติพงศ์ คุ้มมั่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA สาขาการเงินและการลงทุน จาก Drexel University ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2537 ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการขนาดย่อม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารช่องทางการบริการและการขาย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล (K-Expert) และ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานร่วมสายงาน Wealth Management and Bancassurance Division
ด้านนายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานในแวดวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 20 ปี จากการทำงานกับบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง อาทิ จากบริษัท สำนักงานเอินสท์ แอนด์ ยัง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ สยามซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2553 และดำรงตำแหน่งล่าสุดเป็นกรรมการผู้จัดการ ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย