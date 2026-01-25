15 หุ้นดังยังอ่วม! สวนทางตลาดฯ ตั้งแต่ต้นปี 69 SET พุ่งแล้ว 55 จุด!

ตลาดหุ้นไทยปี 2569 คึกคัก วิ่งมาจาก 1,259.67 จุด เมื่อปลายปี 2568 จน วันที่ 23 ม.ค.2569 ดัชนีปิด 1,314.39 จุด เท่ากับเพิ่มขึ้นมา 54.72 จุด หรือ 4.34% ทำให้หุ้นดังหลายตัวมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมี 15 หุ้นยังอ่วมวิ่งสวนทางSET
1.JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -18.68 %,รอบ 5 วัน อยู่ที่ -0.48%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -2.65%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -25.00%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 52.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 67.50/22.10 บาท,ค่า P/E 141.06 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 36,912.39 ล้านบาท
2.ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -11.54%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +21.05%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -52.73%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -36.05%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 0.23 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 0.48/0.14 บาท,ค่าP/E 0.20 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 1,214.37 ล้านบาท
3.AURA บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69อยู่ที่ -10.34 %,รอบ 5 วัน อยู่ที่ -1.52%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่-0.68%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -5.19%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 13.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 17.80/12.90 บาท,ค่าP/E 13.03 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 3.23%,มาร์เก็ตแคป 17,365.92 ล้านบาท
4.SISB บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -9.82%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +2.54%,ผลตอบแทนปี68อยู่ที่-62.67%,ผลตอบแทนราคาปี67 อยู่ที่-15.49%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 10.10บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์27.00/9.35 บาท,ค่าP/E9.64เท่า,อัตราปันผลYTD ปี69 อยู่ที่ 4.16%,มาร์เก็ตแคป 9,494.00 ล้านบาท
5.AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่-9.07 %,รอบ 5วัน อยู่ที่-2.25%,ผลตอบแทนปี68อยู่ที่ -16.02%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่-20.00%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่97.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 122.50/90.50 บาท,ค่า P/E8.32เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 8.73%,มาร์เก็ตแคป 24,437.50 ล้านบาท
6.ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -8.20%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +4.67%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -36.13%,ผลตอบแทนราคาปี67 อยู่ที่ -27.24%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 2.24 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.52/1.79 บาท,ค่าP/E 12.99 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 4.02%,มาร์เก็ตแคป 10,946.72 ล้านบาท
7.GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -7.55%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ -4.85%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ +10.99%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -16.96%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 9.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์11.00/8.00บาท,ค่าP/E 5.17 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี69 อยู่ที่ 2.04%,มาร์เก็ตแคป 12,287.45 ล้านบาท
8.VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -7.37%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +2.33%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -73.31%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ +84.46%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 0.88 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.46/0.77 บาท,ค่าP/E 38.38 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 1.40%,มาร์เก็ตแคป 18,569.13 ล้านบาท
9.BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -7.08%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ -7.35%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ +12.25%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -3.51%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 157.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 174.50/131.00 บาท,ค่าP/E 6.18 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 5.40%,มาร์เก็ตแคป 300,642.76 ล้านบาท
10.PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -6.67%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +6.43%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -45.07%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -19.77%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 3.64 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 7.45/3.00 บาท,ค่าP/E 15.56 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.99%,มาร์เก็ตแคป 16,745.02 ล้านบาท
11.AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -6.02%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +0.65%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -42.26%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ +7.48%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 15.60 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 27.00/11.20 บาท,ค่าP/E 5.73 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.13%,มาร์เก็ตแคป 17,940.00 ล้านบาท
12.MOSHI บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -5.80%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ -5.11%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -20.23%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -19.16%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 32.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 45.25/30.25 บาท,ค่าP/E 16.93 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.46%,มาร์เก็ตแคป 10,725.00 ล้านบาท
13.MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -5.76%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ +2.69%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -6.54 %,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -11.86%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 22.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 29.50/19.60 บาท,ค่า P/E 13.36 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 2.63%,มาร์เก็ตแคป 129,842.47 ล้านบาท
14.BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -5.67%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ -3.62%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -27.69%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -28.44%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 13.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 16.60/8.90 บาท,ค่า P/E 17.61 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.23%,มาร์เก็ตแคป 34,671.77 ล้านบาท
15.TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -5.47%,รอบ 5 วัน อยู่ที่ -3.97%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -1.54%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -13.33%,ราคา ณ 23 ม.ค.69 อยู่ที่ 12.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 14.10/8.60 บาท,ค่าP/E 9.70 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 5.92%,มาร์เก็ตแคป 51,487.11 ล้านบาท