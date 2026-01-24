KBANK มองกรอบเงินบาท 30.70-31.60 แนะดูผล FOMC-รายงาน ศก.และการเงินของไทย-Flow

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ (26-30 ม.ค.) ไว้ที่ระดับ 30.70-31.60 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม FOMC (27-28 ม.ค.), รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือน ธ.ค.ของไทย, ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ, การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน พ.ย., ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือน ธ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของยูโรโซน นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปด้วยเช่นกัน
สัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทผันผวนในกรอบแข็งค่า โดยทำสถิติแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปี 10 เดือนที่ 30.88 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างสัปดาห์เงินบาทแข็งค่าขึ้นช่วงต้น-กลางสัปดาห์สอดคล้องกับหลายสกุลเงินในเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลกที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-time high) สวนทางแรงเทขายเงินดอลลาร์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปในประเด็นเรื่องกรีนแลนด์ ทั้งนี้เงินบาทแข็งค่าทะลุแนว 31.00 บาท/ดอลลาร์ ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปี 10 เดือน ที่ 30.88 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่าสุดนับตั้งแต่ 23 มี.ค.64) ในช่วงกลางสัปดาห์ ก่อนจะพลิกกลับมาเคลื่อนไหวในระดับที่อ่อนค่ากว่าแนว 31.00 บาท/ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งตลาดประเมินว่าอาจเป็นการดูแลเพื่อลดความผันผวนจากทางการ ขณะที่เงินดอลลาร์เองก็ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนตามสัญญาณที่เริ่มผ่อนคลายลงระหว่างสหรัฐฯ กับหลายประเทศในยุโรป และสหราชอาณาจักร
เงินบาทผันผวนในกรอบแข็งค่า ขณะที่ดัชนีหุ้นไทยปิดเหนือ 1,300 จุดหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ในการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม ซึ่งมีการระบุถึงการเริ่มหารือกับ NATO เพื่อจัดทำกรอบข้อตกลงในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ และการยกเลิกคำเตือนที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากับประเทศดังกล่าว
อย่างไรก็ดี เงินบาทแข็งค่ากลับมาอีกครั้งช่วงปลายสัปดาห์สอดคล้องกับราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นทำ All-time high ครั้งใหม่เหนือ 4,900 ดอลลาร์/ต่อออนซ์ ขณะที่เงินดอลลาร์เผชิญแรงขายสวนทางกับสินทรัพย์เสี่ยงที่ทยอยฟื้นตัวขึ้น แม้จะยังคงมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในระยะข้างหน้าระหว่างสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรป
อนึ่งเพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาทที่อาจไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน ธปท.ได้ผ่อนคลายเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศ (ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 19 ม.ค.69) โดยมีการเพิ่มวงเงินรายได้ต่างประเทศของคนไทยและผู้ประกอบการไทยที่ไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศเป็น 10 ล้านดอลลาร์ต่อครั้ง (จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ต่อครั้ง)
ในวันศุกร์ที่ 23 ม.ค.69 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 31.21 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับระดับ 31.40 บาท/ดอลลาร์ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (16 ม.ค.) สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค.69 นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,348 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 1,377 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 1,399 ล้านบาท หักตราสารหนี้หมดอายุ 22 ล้านบาท)