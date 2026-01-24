เอพี โชว์แกร่ง ปิดจองหุ้นกู้ Oversubscription ทะลุ 6,000 ลบ. สะท้อนนลท.-สถาบันเชื่อมั่น

เอพี ไทยแลนด์ เปิดศักราชใหม่รับต้นปี 2569 ได้อย่างสง่างาม ตอกย้ำสถานะเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรม ประกาศความสำเร็จปิดการขายหุ้นกู้ด้วยยอดจองซื้อ พุ่งสูงกว่า 6,000 ล้านบาท จากเป้าหมายการเปิดขายที่ 3,500 ล้านบาท ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นระดับสูงจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ที่มีต่อศักยภาพการบริหาร ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และเสถียรภาพทางการเงินของเอพี ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเติบโตได้อย่างมั่นคง แม้ต้องเผชิญกับสภาวะความผันผวนของตลาดอสังหาฯ
นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” กล่าวถึงทิศทางและเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ว่า “ปี 2569 คือปีที่เอพีพร้อมเดินหน้ารุกรับโอกาสใหม่ๆ ทั้งการพัฒนาโปรดักต์บ้านคุณภาพรูปแบบใหม่ๆ ในตลาด นำไปปักธงในทำเลศักยภาพใหม่ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยยังคงยึดมั่นในการเติบโตอย่างมีวินัย ควบคู่กับการบริหารจัดการทางการเงินที่เคร่งครัดที่บริษัทฯ ยึดถือมาโดยตลอด จนสามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net D/E) ไว้ที่ระดับต่ำเพียง 0.7 เท่า (ณ ไตรมาส 3/2568)
และความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ล่าสุดมูลค่า 3,500 ล้านบาท (ระหว่างวันที่ 21–22 มกราคม 2569) ที่มียอดจอง Oversubscription อย่างท่วมท้นนั้น เป็นอีกหนึ่งการยืนยันถึง ‘ความเชื่อมั่นในระยะยาว’ ที่นักลงทุนสถาบันมีต่อเสถียรภาพของเอพี ในฐานะ ‘เอพีคือผู้นำตัวจริง' ที่พร้อมเติบโตอย่างมั่นคงไม่ว่าจะในสภาวะเศรษฐกิจรูปแบบใด”
จุดแข็งทางการเงินที่เหนือกว่า (Strong Financial Health) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เอพี ไทยแลนด์ ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง คือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย ได้แก่
วงเงินสินเชื่อพร้อมเบิกใช้ (Available Credit Line) จากสถาบันการเงินชั้นนำ วงเงินรวมสูงถึง 19,353 ล้านบาท สะท้อนสภาพคล่องที่ล้นเหลือ
พันธมิตรระดับโลกจากบมจ. มิตซูบิชิ เอสเตท ผ่านทุนจดทะเบียนบริษัทลูกเพื่อการพัฒนาคอนโดมิเนียมร่วมกัน สูงถึง 12,619 ล้านบาท
กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง (Strong Cash Inflow) จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่กระจายตัวอยู่ในทุกเซกเมนต์ มากกว่า 200 โครงการ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง
ความเชื่อมั่นจากตลาดทุน การันตีด้วยอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” แนวโน้ม Stable หรือคงที่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากทริสเรทติ้ง ซึ่งสะท้อนวินัยทางการเงินที่รัดกุม ผู้นำตลาดที่มีภาระหนี้ในระดับต่ำ และมีสภาพคล่องรองรับการดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้อย่างมั่นใจ
นายรัชต์ชยุตม์ กล่าวสรุปว่า “การบริหารจัดการและเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็น DNA ที่เอพียึดถือและทำมาโดยตลอดในทุกสภาวะตลาด ปีนี้จะเป็นอีกปีที่เอพีเดินหน้าเสริมแกร่งจากภายใน ยกระดับทั้งทีมงานเอพีกว่า 3,000 คน ควบคู่ไปกับระบบการทำงานที่แม่นยำที่สุด เพราะการชนะในสมรภูมิธุรกิจระยะยาว ต้องวัดกันที่ความแข็งแกร่งของรากฐานที่มั่นคง เพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกความผันผวน และสามารถยืนหยัดเป็นผู้นำที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการส่งมอบ ‘ชีวิตดีๆ ที่ลูกค้าเลือกเองได้’ อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด” ‘LIVING QUALITY ในแบบคุณ’ – คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นจากความเข้าใจชีวิต ที่ลึกไปถึง ‘The Unspoken Needs – ความต้องการและความรู้สึกที่ไม่เคยสื่อออกมา’.