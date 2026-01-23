ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.21- ติดตามผลการประชุม FOMC-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(23 ม.ค.69)ผันผวนก่อนปิดตลาดที่ระดับ 31.21 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยอ่อนค่าลงจากระดับเปิดตลาดช่วงเช้า แต่ก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาด Onshore วานนี้ที่ 31.39 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าในช่วงเช้าตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกที่ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุนต่อเนื่อง หลังสินทรัพย์เสี่ยงทยอยฟื้นตัวขึ้นตามสถานการณ์ที่ผ่อนคลายลงระหว่างสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรป อย่างไรก็ดี เงินบาททยอยลดช่วงบวกและกลับมาผันผวนในกรอบอ่อนค่าในระหว่างวัน ตามแรงเทขายทำกำไรในตลาดทองคำประกอบกับน่าจะมีแรงกดดันตามทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,126 ล้านบาท และ 2,818 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (26-30 ม.ค.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.70-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุม FOMC (27-28 ม.ค.) รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนธ.ค. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนธ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของยูโรโซน นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปด้วยเช่นกัน