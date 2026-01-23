BAM พบ CEO KBANK หารือโมเดลธุรกิจ -ต่อยอดความร่วมมือปี 2569

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของ BAM ได้เข้าพบนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่และหารือแนวคิดการพัฒนาโมเดลธุรกิจในปีพ.ศ. 2569 รวมถึงแนวทางการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตร่วมกัน
ทั้งนี้ ในการหารือ BAM ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น เปิดกว้างต่อการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางการเงิน เพื่อสร้างโซลูชันด้านการบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนเสถียรภาพของระบบการเงิน และเพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน
การพบปะดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและวางรากฐานความร่วมมือระหว่าง BAM และธนาคารกสิกรไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานร่วมกันในอนาคต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการยกระดับบทบาทของธุรกิจ AMC ให้ตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมโดยรวม