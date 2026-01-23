Ark Invest ชี้เป้าสินทรัพย์ดิจิทัลโต 9 เท่า แตะ 28 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2573

เจ้าแม่กองทุน Tech ออกโรงกาวถังใหญ่! ‘Ark Invest’ เปิดรายงาน Big Ideas 2569 ประกาศเป้าหมายสุดระห่ำ คาดมูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะพุ่งทะยาน 9 เท่า แตะระดับ 28 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 มั่นใจ ‘Bitcoin’ จะกลายร่างจากสินทรัพย์เก็งกำไรสู่ ‘หลุมหลบภัย’ (Safe Haven) เต็มตัว กวาดมาร์เก็ตแคป 16 ล้านล้านดอลลาร์ พร้อมชี้เป้า ‘RWA’ และ ‘Tokenization’ คือขุมทรัพย์ใหม่ที่จะมาปฏิวัติโครงสร้างการเงินโลก
Cathie Wood ซีอีโอคนดังแห่ง Ark Invest กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเปิดเผยรายงานประจำปี “Big Ideas 2569 ”เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การเดิมพันกับอนาคตของคริปโทเคอร์เรนซีด้วยมุมมองที่ Bullish แบบสุดกู่ โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมจะเติบโตจาก 3.13 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน สู่ 28 ล้านล้านดอลลาร์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า (เติบโตเฉลี่ยปีละ 61%)
Bitcoin จะกลายเป็นราชาแห่งสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven)
Ark มองว่า Bitcoin จะยังคงเป็นพระเอกที่ครองสัดส่วนถึง 70% ของตลาด หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 16 ล้านล้านดอลลาร์ (เติบโตเฉลี่ยปีละ 63%) โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของราคา (Price Action) ที่ความผันผวนลดลงเรื่อยๆ จนเริ่มมีคุณสมบัติคล้าย “สินทรัพย์ปลอดภัย” มากขึ้น
นอกจากนี้ แรงซื้อจากสถาบันยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลัก ข้อมูลระบุว่ากองทุน Spot Bitcoin ETF และบริษัทจดทะเบียนถือครอง Bitcoin รวมกันถึง 12% ของอุปทานทั้งหมด เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน โดยเฉพาะบริษัทมหาชนที่ถือครองเพิ่มขึ้นถึง 73%
Smart Contracts สมรภูมิ 6 ล้านล้านดอลลาร์
ในฝั่งของ Smart Contract Networks (เช่น Ethereum, Solana) Ark คาดว่าจะเติบโตแตะ 6 ล้านล้านดอลลาร์ โดยจะมีผู้ชนะเพียง 2-3 รายเท่านั้นที่กินรวบตลาด (Winner takes most)
- Ethereum : ยังคงเป็นผู้นำด้านสินทรัพย์บนเชน (On-chain Assets) ที่มีมูลค่ากว่า 4 แสนล้านดอลลาร์
- Solana : โดดเด่นในฐานะเจ้าตลาด Memecoin โดยสินทรัพย์บนเชน Solana กว่า 21% คือเหรียญมีม (ในขณะที่เชนอื่นมีเพียง 3% หรือน้อยกว่า)
RWA & Tokenization คลื่นลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัว
นอกจากนี้สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือการคาดการณ์เรื่อง Real-World Assets (RWA) หรือการแปลงสินทรัพย์โลกจริงให้เป็นโทเคน Ark มองว่าภาคส่วนนี้จะเติบโตแบบก้าวกระโดดจาก 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ สู่ 11 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573
อย่างไรก็ตามแม้ตัวเลข 11 ล้านล้านดอลลาร์จะฟังดูมหาศาล แต่ Ark ชี้ว่ามันคิดเป็นเพียง 1.38% ของสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกเท่านั้น ซึ่งหมายความว่ายังมี “Runway” หรือพื้นที่ให้เติบโตได้อีกมหาศาล โดยสินทรัพย์ที่จะถูกนำมา Tokenize ในระยะถัดไปคือพันธบัตรรัฐบาล (Sovereign Debt), เงินฝากธนาคาร และหุ้นกู้
ทั้งนี้รายงานฉบับนี้คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่า โลกการเงินกำลังจะถูก “กลืนกิน” โดยเทคโนโลยีบล็อกเชน ไม่ใช่แค่ในแง่ของการเก็งกำไร แต่เป็นการรื้อโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ใหม่ทั้งหมด ซึ่งหากกฎระเบียบมีความชัดเจนเมื่อไหร่ การเติบโต 9 เท่าที่ Ark ทำนายไว้ อาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน