หุ้นจะลง..พี่เบิ้ม DELTA ก็ช่วยไม่ได้ / สุนันท์ ศรีจันทรา

หลังจากวิ่งแรง เป็นขาขึ้นรอบใหญ่ ดัชนี ฯ ดีดตัวขึ้นมาเกือบ 100 จุด ตลาดหุ้นเริ่มส่งสัญญาณการพักฐาน แม้ว่า หุ้นขนาดยักษ์อย่าง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA จะยังเดินหน้าต่อ แต่ดัชนี ฯ กลับไปต่อไม่ไหว และปรับตัวลง
การซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา เริ่มต้นในภาคเช้าด้วยความสดใส ดัชนี ฯ ขยับขึ้นต่อ และขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ 1327.91 จุด ซึ่งเป็นการบวกติดต่อเป็นวันที่ 7 รวมดัชนี ฯ ขึ้นมารอบนี้ประมาณ 98 จุด แต่การซื้อขายในภาคบ่าย เริ่มมีการเทขายหุ้นขนาดใหญ่ ทำให้ดัชนี ฯ ทรุดลง ก่อนปิดการซื้อขายที่ระดับ 1311.64 จุด ลดลง 5.92 จุด มูลค่าซื้อขาย 72,724.01 ล้านบาท
DELTA ซึ่งเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักในการคำนวณดัชนี ฯ สูงที่สุด แม้ยังปรับตัวขึ้น โดยปิดที่ 193.50 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท และมีส่วนดึงดัชนี ฯ ขึ้นมาประมาณ 7 จุด แต่ไม่อาจช่วยให้ดัชนี ฯ พลิกกลับมาเป็นสีเขียวได้
การปรับฐานของตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เกิดจากนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้น หลังจากซื้อหุ้นติดต่อ 5 วันทำการประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท โดยเริ่มขายตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมประมาณ 2 พันล้านบาทเศษ และขายวันที่ 22 มกราคมอีก 234 ล้านบาท
ถ้าต่างชาติกลับมาเทขาย ดัชนี ฯ คงไปต่อไม่ได้ เป้าหมาย 1350 จุดคงไม่ได้เห็น แม้จะมีการลากหุ้น DELTA มาช่วยพยุงดัชนี ฯ ก็ตาม
การวิ่งขึ้นมาม้วนเดียว 98 จุดของดัชนี ฯ ในรอบนี้ DELTA มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน เพราะบวกแรงมาตลอด 7 วันทำการแล้ว เริ่มจากราคาปิดที่ 159.50 จุด เมื่อวันที่ 13 มกราคม ล่าสุดวันที่ 22 มกราคมปิดที่ 193.50 จุด ปรับตัวขึ้นโดยรวม 34 บาท โดย DELTA เพียงตัวเดียว ดึงดัชนี ฯ ขึ้นมาประมาณ 34 จุด
แรงซื้อที่เข้ามาลากราคาหุ้น DELTA นักลงทุนต่างชาติ และคาดว่าจะเป็นฝรั่งหัวดำ โดยอาศัยการเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟลทหรือสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนรายย่อยต่ำ เมื่อส่งแรงซื้อเข้ามา ราคาจะดีดตัวขึ้นได้อย่างร้อนแรง ส่งผลต่อการขับเคลื่อนดัชนี ฯ เพื่อทำกำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 หรือ SET50 ฟิวเจอร์ส
ตามปัจจัยพื้นฐาน ราคาหุ้น DELTA วิ่งล้ำหน้าปัจจัยพื้นฐานมาไกลมาก โดยมีค่า พี/อี เรโช 122 เท่า และอัตราเงินปันผลตอบแทนแสนจะต่ำ โดยมีเพียง 0.24% และย้อนหลังหลายปี เงินปันผล DELTA ก็ไม่เคยเกิน 1%
แต่เป็นเพราะมีขาใหญ่ต่างชาติอยู่เบื้องหลัง และคอยพยุงราคาอยู่ หุ้น DELTA จึงแข็ง ไม่ปรับฐานลงง่าย แต่พร้อมพุ่งทะยาน แม้ภาวะตลาดหุนจะซบเซาก็ตาม
รอบนี้ ราคาหุ้น DELTA ยังแข็งอยู่ เพียงแต่ไม่อาจพยุงตลาดไว้ได้ เพราะหุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่น ๆ ตกเป็นเป้าหมายการขายทำกำไรของต่างชาติ ซึ่งนักลงทุนกำลังเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวของต่างชาติอย่างใกล้ชิด
หุ้นขึ้นมาในรอบนี้ เพราะต่างชาติกลับมาไล่ซื้อหุ้น ถ้าต่างชาติขายหุ้น ขนเงินออกไป จะเป็นการปิดรอบขาขึ้นในครั้งนี้
การทะยานขึ้นทะลุแนวต้าน 1300 จุด และสร้างจุดสูงสุดใหม่ของรอบนี้ที่ 1327 จุด ถือว่าดัชนี ฯ วิ่งมาไกลเกินความคาดหมาย ซึ่งเกิดจากการไหลบ่ากลับเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติ
ดัชนี ฯ จะไปต่อหรือถอยกลับมาตั้งหลักใหม่ ฝรั่งเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ