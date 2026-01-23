เมย์แบงก์ ผุดแคมเปญ “Maybank Free-ด้อม” ชูเทรดปลอดภัย ทดลองลงทุน DR ฟรีค่าคอมมิชชัน 1 แสนบาทแรก

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนได้อย่างเท่าเทียมเปิดตัวแคมเปญพิเศษ “Maybank Free-ด้อม” หรือ “พื้นที่ปลอดภัยของการเทรด” เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ทดลองจังหวะตลาด ปรับพอร์ต หรือเริ่มต้นกลยุทธ์การลงทุนใหม่อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนค่าคอมมิชชันตั้งแต่ก้าวแรก ภายใต้แนวคิด Democratizing Investment
Maybank Free-ด้อม ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนในทุกช่วงจังหวะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการทดลองตลาด ผู้ที่มองหาโอกาสขยับพอร์ต หรือผู้ที่อยากเริ่มต้นกลยุทธ์ใหม่อย่างรอบคอบ โดยเมย์แบงก์มอบสิทธิพิเศษ “เทรดฟรีค่าคอมมิชชัน” สำหรับการซื้อ–ขาย DR เครื่องมือศักยภาพที่ช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ระดับโลก ด้วยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทแรก*
รายละเอียดแคมเปญ Maybank Free-ด้อม
• สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีพอร์ตลงทุนกับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
• เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Maybank Invest และกรอกโค้ดรับสิทธิ์ MSTHAC01
• ระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2569
• *ฟรีค่าคอมมิชชันสำหรับการซื้อ–ขาย DR เท่านั้น
o สำหรับยอดลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทแรก
o รับสิทธิ์เทรดฟรีเป็นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่บัญชีได้รับการอนุมัติ
• บริษัทจะทำการเครดิตเงินคืนค่าคอมมิชชันเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569
แคมเปญ “Maybank Free-ด้อม” นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเมย์แบงก์ในการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เรียนรู้และบริหารพอร์ตอย่างอิสระ ลดข้อจำกัดด้านต้นทุน และสร้างประสบการณ์การลงทุนที่มั่นใจยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://maybank.short.gy/tradefreecommission
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Maybank Invest และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Maybank Free-ด้อม ได้แล้ววันนี้ที่ https://maybank.go.link/5HuKX สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-658-5050 (วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–17.30 น.) Line: @maybankfriends อีเมล: mst.clientservice@maybank.com