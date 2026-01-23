เวียดนามเดินหน้าลุยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดรับสมัครขอใบอนุญาตแพลตฟอร์มคริปโต

เวียดนามเริ่มเปิดรับสมัครขอใบอนุญาตเปิดแพลตฟอร์มคริปโตแล้วภายใต้โครงการนำร่องใหม่ที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด ปูทางสู่การเปิดตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการ
กระทรวงการคลังเวียดนามเริ่มต้นกระบวนการทดลองตลาดคริปโตเมื่อวันอังคาร (20 ม.ค.) ครอบคลุมการออกใบอนุญาต การแก้ไขใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐ (SSC) แถลงว่า สามารถประมวลผลใบสมัครที่แนบเอกสารมาครบถ้วนเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบอย่างสมบูรณ์จะครอบคลุมใบรับรองความปลอดภัยด้านไอทีจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้กำหนดเวลาอนุมัติใบอนุญาตนานกว่าที่ระบุ
บริษัทที่ต้องการขอรับใบอนุญาตต้องมีทุนก่อตั้ง 10 ล้านล้านดอง หรือเกือบ 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง 65% ต้องมาจากนักลงทุนประเภทสถาบัน และกว่า 35% ในจำนวนนี้ต้องมาจากนักลงทุนประเภทสถาบันอย่างน้อย 2 แห่งที่ทำธุรกิจการธนาคาร หลักทรัพย์ การจัดการกองทุน ประกันภัย หรือเทคโนโลยี
ผู้สมัครยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เคร่งครัดด้านการเป็นเจ้าของ บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน โดย SSC จะเปิดรับใบสมัครจากบริษัทเวียดนามเท่านั้น ขณะที่ต่างชาติสามารถถือหุ้นในแพลตฟอร์มเทรดคริปโตได้ไม่เกิน 49%
การดำเนินการออกใบอนุญาตนี้เป็นการทำให้กฎหมายที่สภาแห่งชาติอนุมัติในเดือนมิถุนายน 2025 มีผลบังคับใช้จริง โดยกฎหมายดังกล่าวให้การรับรองคริปโตในฐานะทรัพย์สินภายใต้กฎหมายแพ่ง รวมทั้งยังวางรากฐานตามกฎหมายสำหรับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล
ต่อมาในเดือนกันยายนได้มีการผ่านร่างญัตติให้แปลงการรับรองข้างต้นเป็นโครงสร้างตลาดสำหรับการทดลองแบบมีการควบคุม ขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เป็นการเริ่มต้นดำเนินการจริง
Remitano แพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่ได้รับความนิยมในตลาดเกิดใหม่ และเริ่มให้บริการในเวียดนามในปี 2014 นั้น ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับจะช่วยส่งเสริมสถานะและเป้าหมายของเวียดนามในการเป็นฮับบล็อกเชนของเอเชีย
จากการเปิดเผยของกระทรวงการคลังเวียดนาม ขณะนี้มีบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารในประเทศอย่างน้อย 10 แห่งแสดงความสนใจขอรับใบอนุญาตแพลตฟอร์มเทรดคริปโต โดยช่วงสองปีที่ผ่านมา สถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งต่างจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อรอการอนุมัติของทางการ
ในส่วนธุรกิจหลักทรัพย์นั้น SSI Securities ก่อตั้งบริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัล SSI Digital ในปี 2022 ซึ่งนับจากนั้นได้ประกาศร่วมมือกับบริษัทหลายแห่งที่รวมถึงผู้ออกสเตเบิลคอยน์ Tether, Amazon Web Services และ U2U Network
VIX Securities สร้างแพลตฟอร์มเทรดคริปโตในประเทศในชื่อ VIX Digital Asset Exchange
ทางด้านอุตสาหกรรมการธนาคาร MBBank ทำข้อตกลงร่วมมือทางเทคนิคกับ Dunamu ผู้ดำเนินการ Upbit แพลตฟอร์มเทรดคริปโตของเกาหลีใต้ เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
Techcombank ตั้งบริษัทในเครือสำหรับแพลตฟอร์มคริปโต และรวมการติดตามราคาคริปโตเข้ากับแพลตฟอร์มหลักทรัพย์ของบริษัท ขณะที่ VPBank เผยว่า พร้อมเปิดแพลตฟอร์มเทรดคริปโตโดยขณะนี้กำลังรอการอนุมัติจากทางการ
เวียดนามติดอันดับ 4 สำหรับทั่วโลก และอันดับ 3 ในเอเชีย-แปซิฟิกในดัชนีการยอมรับคริปโตประจำปี 2025 ของ Chainalysis ซึ่งระบุว่า คนเวียดนามใช้คริปโตเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ เล่นเกม และเก็บออมในชีวิตประจำวัน
กฎหมายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามที่เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ที่ผ่านมา เป็นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่การกำกับดูแลของรัฐบาลเป็นครั้งแรก
สำหรับโครงการนำร่องล่าสุดคาดว่า จะกินระยะเวลา 5 ปี และมีการอนุมัติใบรับรองให้ผู้ประกอบการ 5 ราย
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ยังเกิดขึ้นขณะที่เวียดนามเดินหน้าจัดการข้อกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองนักลงทุนและการต่อต้านการฟอกเงิน ที่ทำให้เวียดนามยังคงติดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งโดยกลุ่มจี7 แม้เวียดนามมีอัตราการยอมรับคริปโตในระดับผู้บริโภคสูงก็ตาม