Liberator เปิดตัวรายการ "Money Explorer" คว้า "ต๊ะ-ภิพู" เจาะลึกโลกการลงทุน เศรษฐกิจ และการเงินยุคใหม่

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) เดินหน้าขยายบทบาทผู้นำด้านการให้ความรู้ทางการเงิน เปิดตัวรายการใหม่ "Money Explorer" รายการที่จะพาไปเชื่อมโยงเรื่องราวของเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนในโลกยุคใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อ "ปลดล็อกโลกการเงิน" ให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผ่านมุมมองที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
ไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ คือการต้อนรับ "ต๊ะ–ภิพู พุ่มแก้วกล้า" ผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน มารับหน้าที่พิธีกรหลักของรายการ ด้วยจุดแข็งในการอธิบายประเด็นซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และสามารถถ่ายทอดเรื่องการบริหารเงินและการลงทุนได้อย่างตรงไปตรงมา
Money Explorer เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการเงินที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ด้วยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับโลก อาทิ อัตราดอกเบี้ย นโยบายภาครัฐ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ความเคลื่อนไหวของธุรกิจ ตลาดทุน และหุ้นรายตัว ควบคู่กับความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล การออม การลงทุน การวางแผนภาษี รวมถึงเทรนด์ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริง
นอกจากเนื้อหาหลักแล้ว ในแต่ละวันยังสอดแทรกเรื่องราวและประเด็นที่น่าสนใจรอบโลก เพื่อเปิดมุมมองเรื่องของการลงทุนอย่างรอบด้าน อาทิ
• วันจันทร์ : Invest Now เจาะข่าวการลงทุนที่ต้องรู้ พร้อมฝึกกระบวนการคิดแบบนักลงทุนผ่านคำถามจากชีวิตจริง
• วันอังคาร : Rich Habits ทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องใกล้ตัว สนุก และชวนผู้ชมเริ่มต้นจัดการการเงินของตัวเอง
• วันพุธ : Root of Wealth วางรากฐานความรู้การเงินและการลงทุนที่แข็งแรง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
• วันพฤหัสบดี : Blue Ocean Hunter เปิดโลกธุรกิจและหุ้นใหม่ ๆ ที่แตกต่างและน่าจับตาในตลาดทุน
• วันศุกร์ : CEO Unscripted เจาะมุมคิดผู้นำธุรกิจ พร้อมตอกย้ำบทบาทของรายการในฐานะเพื่อนคู่คิดและผู้ปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อย
Level UP: ชวนเปิดมุมมองการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะและหลักคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพและต่อยอดการเติบโตของผู้ฟังให้ก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น
ด้วย Brand DNA ของ Liberator ที่มุ่งปลดล็อกศักยภาพทางการเงิน ให้คนไทยคิดเป็น ตัดสินใจเป็น และเติบโตอย่างยั่งยืน "Money Explorer" จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงรายงานข่าว แต่พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยเติมมุมมองการพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าใจโลกการเงินในแบบที่จับต้องได้จริง
สามารถติดตามรายการ Money Explorer ถ่ายทอดสดทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–09.15 น. ได้ผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook : Liberator Securities และรับฟังย้อนหลังในรูปแบบ Podcast บน Spotify, Apple Podcasts และ YouTube Music
เริ่มเลย ! เปิดบัญชีลงทุนกับ Liberator : https://www.liberator.co.th/article/view/open-cash-balance
พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ กับแคมเปญ "เทรด 3 ล้าน ฟรี 3 เดือน" เริ่มเทรดฟรีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2569 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.liberator.co.th/article/view/trade-3m-free-3m
เปิดบัญชีลงทุนได้ที่: https://www.liberator.co.th/article/view/open-cash-balance
ติดตามข้อมูลและข่าวสารจาก Liberator ได้ที่ เว็บไซต์: https://www.liberator.co.th , Facebook: https://www.facebook.com/Liberator.co.th/