BIZ ปี 69 ลุยประมูลเครื่องฉายรังสีฯเต็มพิกัด

“บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ”กางแผนปี 69 เดินหน้าลุยประมูลเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งกับภาครัฐ-เอกชนไม่ยั้ง เตรียมขยายการให้บริการ BIZGENES ตรวจ DNA เฉพาะบุคคลเพื่อการดูแลสุขภาพเชิงรุก ตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพ ฟากผู้บริหารมั่นใจรายได้การให้บริการในปีนี้ เติบโตต่อเนื่อง จาก Backlog กว่า 1.8 พันล้านบาท คาดสามารถชนะงานประมูลใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 50%ของงานทั้งหมด หนุนผลงานเติบโตแกร่ง
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯมุ่งเน้นเพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่ง จากการมีศักยภาพในเข้าร่วมประมูลเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายที่จะสามารถชนะงานประมูลได้ไม่น้อยกว่า 50% ของโครงการที่เข้าร่วมทั้งหมด อีกทั้งยัง เร่งขยายการให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อต่อยอดและผลักดันการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บริการ BIZGenes เป็นแพลตฟอร์มการตรวจ DNA เฉพาะบุคคลโดยใช้การเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์พันธุกรรม เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์, โภชนาการ, ความเสี่ยงต่อโรค, และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพระยะยาวให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพเชิงรุก ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการเกิดโรค และรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตอบโจทย์เทรนด์กลุ่มคนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี โดยสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ฟรี หรือสอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 061-403-2666 หรือ Line : @bizgenes
ขณะที่แนวโน้มตลาดเครื่องมือแพทย์ในปี 2569 ยังมีการเติบโตได้ดี จากความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในตลาดผู้ให้บริการประเภทสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังมองหาและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นแรงหนุนที่สำคัญของบริษัทฯ
ปัจจุบัน BIZ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ว่า 1,800 ล้านบาท พร้อมทยอยรับรู้รายได้และส่งมอบงานตามสัญญาใน 1-2 ปี โดยคาดว่าในปีนี้ จะมีโครงการรอประมูลเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งและอุปกรณ์การแพทย์อีกหลายโครงการ มูลค่ารวมแตะหลักพันล้านบาท ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ BIZ จะเข้าร่วมประมูล และเติม Backlog ในมือให้มากยิ่งขึ้น ขณะที่งานให้บริการหลังการขาย (MA) มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากโครงการต่างๆที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ที่จะช่วยสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอให้กับบริษัทฯ สะท้อนผลการดำเนินงานที่มีศักยภาพในระยะยาว