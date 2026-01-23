“บางกอก แอสเซท” เร่งขยายพอร์ตรับตลาดบ้านมือสองปี 69 เติบโตแรง ตั้งเป้าเบอร์ 1 ธุรกิจบ้านรีโนเวท

"บางกอก แอสเซท" ผู้นำบริการซื้อ-ขายบ้านมือสองตกแต่งใหม่ (บ้านรีโนเวท) เผยตลาดบ้านมือสองในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 69 มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากราคาบ้านมือหนึ่งและต้นทุนที่ดินที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคหันมามองหาบ้านพร้อมอยู่ที่ให้ความคุ้มค่าและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่มากขึ้น เตรียมเดินหน้ารุกตลาดบ้านรีโนเวทเต็มรูปแบบ ยกระดับธุรกิจสู่บริการครบวงจร (One Stop Services) พร้อมขยายทำเลและประเภทสินทรัพย์ทั้งแนวราบ-แนวสูง เข้าสู่ CBD และโซนตะวันออกของ กทม. พร้อมตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจบ้านรีโนเวท ภายในปี 2570
นายพชร ธนวงศ์เกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BKA ผู้นำบริการซื้อ-ขายบ้านมือสองตกแต่งใหม่ “ที่ 1 เรื่องบ้านมือสอง” เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดบ้านมือสองและบ้านรีโนเวทในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2569 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง บนฐานของ “เรียลดีมานด์” จากผู้บริโภคที่มองหาที่อยู่อาศัย ซึ่งให้ความคุ้มค่าในระยะยาว ท่ามกลางราคาบ้านมือหนึ่ง และต้นทุนที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บ้านมือสองที่ผ่านการรีโนเวทอย่างมีคุณภาพ กลายเป็นทางเลือกสำคัญของทั้งผู้อยู่อาศัยจริงและนักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการบ้านพร้อมอยู่ในทำเลเมืองและชานเมืองที่เดินทางสะดวก ขณะเดียวกัน ผู้ซื้อในปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับการลดเวลาและต้นทุนในการปรับปรุงบ้านเอง รวมถึงการออกแบบพื้นที่ที่รองรับทั้งการอยู่อาศัยและการทำงาน บริษัทจึงเห็นช่องว่างของตลาดบ้านรีโนเวทที่มีมาตรฐานด้านโครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และงานออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ในระดับราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าบ้านใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ บางกอก แอสเซท ในปี 2569 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านการซื้อ–ขายบ้านมือสองรีโนเวทใหม่ และจะรุกขยายบริการอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการนำบ้านมือสองมาปรับปรุง และรีโนเวทเพื่อให้ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของลูกค้าก่อนจำหน่าย เพื่อยกระดับคุณค่าอสังหาริมทรัพย์ และสร้างความแตกต่างจากผู้เล่นในตลาด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Design for your life, Craft for your story” ที่สะท้อนแนวคิดการออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับชีวิต และเรื่องราวของผู้อยู่อาศัยแต่ละราย
นอกจากนี้ บางกอก แอสเซท ยังเตรียมเปิดสายงานธุรกิจย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจหลักและตอบโจทย์ลูกค้าแบบครบวงจร ในรูปแบบ One Stop Services – Total Solution เรื่องบ้านและที่อยู่อาศัย ได้แก่ ธุรกิจรีโนเวทและต่อเติม ธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงบริการซ่อมแซมและตกแต่งใหม่แบบครบจบในที่เดียว และเปิดสาขารับฝากเช่า–ขาย พร้อมดูแลทรัพย์สินตลอดอายุสัญญาให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากให้กับลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพงานและการบริการหลังการขาย ของบริษัทฯ ให้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
ขณะเดียวกัน บางกอก แอสเซท ยังเดินหน้าขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ เข้าสู่ทำเลใจกลางเมืองและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร พร้อมเพิ่มประเภทสินทรัพย์จากอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ไปสู่สินทรัพย์แนวสูง คอนโดมิเนียมในโซน CBD อาทิ สาธร สุขุมวิท อโศก พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย อ่อนนุช ไปจนถึง อนุสาวรีย์ชัยฯ พญาไท อารีย์ จตุจักร ลาดพร้าวเพื่อรองรับทั้งกลุ่มผู้อยู่อาศัยและนักลงทุน
นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทจะยกระดับสินค้าบ้านรีโนเวทจากตลาด Mass สู่ตลาด Premium Mass อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการที่ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนกระเบื้องหรือทาสีใหม่เท่านั้น แต่จะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบโครงสร้าง การเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและประปาใหม่ทั้งหลัง ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม ทั้งการปรับ Facade รูปแบบบ้าน ฟังก์ชันการใช้งาน และการยกระดับสเปควัสดุตกแต่งภายในให้เทียบเท่าบ้านมือหนึ่งในระดับราคาเดียวกัน
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บางกอก แอสเซท ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับบ้านเก่าให้กลับมามีชีวิตใหม่ สู่การเป็น “บ้านในฝัน” สำหรับทุกครอบครัว จนได้รับการยอมรับว่า บางกอก แอสเซท เป็นผู้นำด้านการปรับปรุงและขายต่ออสังหาริมทรัพย์ (Renovation & Resale) ในระดับภูมิภาค ล่าสุด ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Best Property Renovation and Resale Company Award 2025 จากเวที Dot Property Southeast Asia Awards 2025 โดยรางวัลนี้จะมอบให้บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับและเปลี่ยนโฉมทรัพย์สินให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถขายออกไปได้ในราคาดีเยี่ยม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของ บางกอก แอสเซท ที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินธุรกิจปรับปรุงและขายอสังหาริมทรัพย์ ให้รองรับรูปแบบการใช้ชีวิต และตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจที่สุด โดยบริษัทตั้งเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจบ้านรีโนเวท ภายในปี 2570”
พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้เดินหน้าพัฒนาเว็บไซต์ https://www.bangkokassets.com/ เพื่อรองรับทั้งกลุ่มเจ้าของทรัพย์และนายหน้าที่ต้องการลงประกาศขายหรือปล่อยเช่า และกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาตัวเลือกที่อยู่อาศัย ที่หลากหลายและเปรียบเทียบได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์เริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการช่วงต้นปีที่ผ่านมา พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ รับ 1,000 เครดิต ฟรี! สำหรับใช้ลงประกาศในเว็บไซต์ โดยสามารถสมัครและรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2569.