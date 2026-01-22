เคทีซีสานต่อโครงการ “เคลียร์หนี้” ปี 2569 ชูวินัยการเงิน-แก้หนี้ครัวเรือน

เคทีซีจัดโครงการ “เคลียร์หนี้”ต่อเนื่องเผยสามารถช่วยสมาชิกเคลียร์หนี้ได้แล้วกว่า 6,700 ราย คิดเป็นมูลค่า 59 ล้านบาท มุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระหนี้ ควบคู่กับการปลูกฝังวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว
นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้บริหารสูงสุด สายงานสินเชื่อบุคคล บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTC)กล่าวว่า เคทีซีให้ความสำคัญกับสมาชิกในฐานะ “พันธมิตรทางการเงิน” ที่ต้องเติบโตไปด้วยกัน จึงออกแบบโครงการที่ให้โอกาสสมาชิกได้ตั้งหลักใหม่ และเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสมาชิกบางรายเมื่อเคลียร์หนี้ก็สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัว หรือบางรายสามารถนำวงเงินไปหมุนต่อยอดธุรกิจได้ ล่าสุดได้เดินหน้าโครงการ “เคลียร์หนี้ ปี 2569” ครอบคลุมสมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท รวมถึงบัตรกดเงินสด KTC พี่เบิ้ม มอบสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเคลียร์หนี้ 100% จำนวน 12 รางวัล และเคลียร์หนี้ 10% จำนวน 588 รางวัล รวม 600 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 9.69 ล้านบาท โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์แบ่งเป็น
สิทธิ์ใช้ดี: สมาชิกจะได้รับ 1 สิทธิ์จากยอดการใช้วงเงินสินเชื่อทั้งการรูด โอน กด หรือผ่อน ครบทุก 2,000 บาท โดยยอดดังกล่าวต้องคงค้างอย่างน้อย 15 วันติดต่อกันนับจากวันที่ใช้วงเงิน ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ และสมาชิกต้องชำระหนี้ไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำ พร้อมชำระภายในวันครบกำหนดชำระในรอบบัญชีนั้น
สิทธิ์จ่ายดี: สมาชิกที่มีประวัติการชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข คือชำระไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำ และชำระภายในวันครบกำหนด จะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อรอบการจับรางวัล โดยกลุ่มนี้ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใช้ดี
"เคทีซีเชื่อมั่นว่า การสร้างแรงจูงใจควบคู่กับการส่งเสริมวินัยทางการเงิน จะช่วยให้สมาชิกบริหารจัดการภาระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนไทยในภาพรวม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้ ปี 69 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–วันที่ 31 ธันวาคม 2569