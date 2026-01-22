SCBXยกระดับความร่วมมือพันธมิตรผสานความแกร่งเดินหน้าVirtualBank

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX)เผยความคืบหน้าของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ KakaoBank ธนาคารดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเกาหลี และ WeBank Technology Services ผู้ให้บริการเทคโนโลยีธนาคารดิจิทัลระดับโลก ต่อยอดจากความร่วมมือที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสามองค์กรได้ก้าวสู่ความร่วมมือในรูปแบบไตรภาคี (Tri-party Collaboration) อย่างเป็นทางการ เพื่อบูรณาการและต่อยอดจุดแข็งของแต่ละองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดดำเนินการธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) ในประเทศไทย โดยการยกระดับความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงเป้าหมายร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการทางการเงินตามวัตถุประสงค์หลักของ Virtual Bank คือ เข้าถึงได้ง่าย สะดวก พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การพัฒนา Virtual Bank ดังกล่าวจะอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง SCBX, KakaoBank และ WeBank Technology Services โดย SCBX มีความเชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศทางการเงินของประเทศไทย ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้า และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทางการเงินขนาดใหญ่เป็นฐานสำคัญ ในขณะที่ KakaoBank มีประสบการณ์จากการดำเนินงานธนาคารดิจิทัลที่เน้นการใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก พร้อมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ และการให้บริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ส่วน WeBank Technology Services มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีธนาคารดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการขยายตัวในระดับสูง รวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาจากประสบการณ์ให้บริการผู้ใช้งานจำนวนมากในระดับโลก
โดยหนึ่งในแนวคิดหลักในการออกแบบ Virtual Bank คือการบูรณาการของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน โดย AI จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการหลักของธนาคาร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI (AI‑native Bank) เพื่อรองรับการให้บริการที่มีความเฉพาะบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ SCBX ที่เชื่อมั่นว่า ธุรกิจธนาคารในอนาคตต้องมีความครอบคลุม เข้าถึงได้ง่าย และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ซึ่งความร่วมมือกับ KakaoBank และ WeBank Technology Services จะช่วยเร่งการพัฒนา Virtual Bank ที่มุ่งลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านบริการดิจิทัลที่เรียบง่าย และสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าให้แก่ระบบการเงินของประเทศ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ ภายหลังการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสามองค์กรจะเดินหน้าร่วมกันพัฒนาด้านเทคโนโลยี การออกแบบบริการ และเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของการดำเนินการและการเปิดให้บริการในอนาคต