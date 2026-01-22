X เปิดฟีเจอร์ Starterpacks กู้ชีพ Crypto Twitter หลังยอดเอ็นเกจเมนต์ดิ่ง

แพลตฟอร์ม X เปิดเกมส์กู้ชีพ ‘Crypto Twitter’ เตรียมงัดฟีเจอร์เด็ด ‘Starterpacks’ มัดรวมบัญชีตัวท็อปสายคริปโตฯ-เทคฯ เสิร์ฟถึงมือผู้ใช้ใหม่ หวังแก้ปัญหายอดเอ็นเกจเมนต์ดิ่งเหว ท่ามกลางสงครามน้ำลายเดือดระอุระหว่าง ‘ผู้บริหาร’ และ ‘ชาวชุมชน’ ที่ต่างฝ่ายต่างโทษกันเองว่าใครคือต้นเหตุที่ทำให้คอมมูนิตี้นี้ ‘กำลังจะตาย’ หลังพบสถิติโพสต์ Bitcoin หายวูบกว่า 1 ใน 3 ในปีเดียว
กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าในโลกโซเชียลมีเดีย เมื่อ X (อดีต Twitter) เตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า “Starterpacks” ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ตามการเปิดเผยของ Nikita Bier หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ โดยฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น “ทางลัด” (Onboarding Feature) ให้กับผู้ใช้งานหน้าใหม่ สามารถค้นหาและติดตามบัญชีคุณภาพตามความสนใจได้ทันที โดยเฉพาะในหมวดหมู่ Cryptocurrency และเทคโนโลยี
เสิร์ฟ ‘Memecoin’ ถึงที่ ดาบสองคมหรือทางรอด?
สิ่งที่น่าจับตามองคือ ไส้ในของ “Crypto Starterpack” ที่ X คัดสรรมา (Curated) จะเน้นหนักไปที่ข้อมูลการเทรด Memecoin รวมถึงเทรนด์ตลาดแบบเรียลไทม์ และอารมณ์ตลาด (Sentiment) จากเทรดเดอร์ที่มีความเคลื่อนไหวจริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า X ต้องการดึงดูดผู้ใช้ด้วยความหวือหวาของตลาดเก็งกำไร เพื่อเร่งยอดการมีส่วนร่วมให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
วิวาทะเดือด ‘ฆ่าตัวตาย’ หรือ ‘โดนบีบ’?
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศมาคุ หลังชาวคริปโตฯ (Crypto Twitter - CT) รุมจวกแพลตฟอร์มยับเยินว่าจงใจปิดกั้นการมองเห็น (Visibility) ทำให้คอนเทนต์สายนี้เงียบเหงาลงถนัดตา
ทว่า Nikita Bier กลับสวนกลับด้วยวาทะสุดเจ็บแสบว่า “Crypto Twitter กำลังตายเพราะการฆ่าตัวตายเอง (Suicide) ไม่ใช่เพราะอัลกอริทึม” โดยยืนยันเสียงแข็งว่าแพลตฟอร์มไม่ได้กลั่นแกล้ง แต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่คุณภาพคอนเทนต์หรือพฤติกรรมของชาวคริปโตฯ เองมากกว่าที่ทำให้คนเบื่อหน่าย
หลักฐานชัด "ยอดโพสต์ Bitcoin ดิ่ง 32%"
คำแก้ตัวของผู้บริหารอาจฟังไม่ขึ้นนัก เมื่อ Jameson Lopp คนดังในวงการ Bitcoin งัดสถิติออกมาโต้กลับว่า ในปี 2568 จำนวนโพสต์ที่มีคำว่า ‘Bitcoin’ บน X ลดฮวบลงเหลือ 96 ล้านโพสต์ คิดเป็นการปรับตัวลดลงถึง 32% เมื่อเทียบรายปี (Year-over-Year) ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนชัดเจนว่า “มนต์ขลัง” ของ Crypto Twitter กำลังเสื่อมถอย และระบบการค้นหาคอนเทนต์ (Discovery) ของ X อาจกำลังมีปัญหาจริงๆ
‘Vitalik’ เตือนสติเลิกหิวแสงระยะสั้น
ด้านศาสดาแห่ง Ethereum อย่าง Vitalik Buterin ก็ไม่อยู่เฉย ออกมาโพสต์เตือนสติว่า โลกโซเชียลต้องการเครื่องมือสื่อสารที่มอง “ผลประโยชน์ระยะยาว” ของผู้ใช้ ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อซ่อนเร้นหวังผลประโยชน์ของแพล็ตฟอร์มระยะสั้นในลักษณะ “ยอดเอ็นเกจเมนต์ฉาบฉวย” (Short-term engagement) เพียงอย่างเดียว พร้อมฝากข้อคิดถึงแพลตฟอร์มโซเชียลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Social) ว่าควรขับเคลื่อนโดยคนที่เข้าใจคำว่า “สังคม” จริงๆ ไม่ใช่แค่มุ่งเน้นแต่เรื่องราคาหรือการเก็งกำไร
ทั้งนี้การมาของ Starterpacks อาจเป็นความพยายามเฮือกสุดท้ายของ X ในการกอบกู้ศรัทธา แต่คำถามคือ การป้อนข้อมูล Memecoin แบบ “สำเร็จรูป” จะช่วยกู้ชีพชุมชนได้จริง หรือจะเป็นเพียงการปั๊มหัวใจชั่วคราวให้กับร่างที่กำลังจะไร้วิญญาณ?