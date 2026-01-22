สิงห์ เอสเตทเผยยอดขายหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้านบาทประสบความสำเร็จ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “S” เผยยอดจองซื้อหุ้นกู้อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ที่เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2569 ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จเต็มจำนวนตามเป้าหมายมูลค่า 1,500 ล้านบาท
นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพและทิศทางการดำเนินธุรกิจของสิงห์ เอสเตท ซึ่งยังคงสามารถขับเคลื่อนการเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ ท่ามกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ พร้อมกันนั้นบริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ