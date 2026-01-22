KH Academy จับมือกูรูที่ปรึกษาการเงิน เปิดหลักสูตรปั้นเยาวชนสู่ตลาดทุนไทย

KH Academy เดินหน้าบ่มเพาะเยาวชนสู่บุคลากรคุณภาพในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนไทย ล่าสุดจับมือองค์กรที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำ เปิดหลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 5 ปูพื้นฐานภาคทฤษฎีและปฏิบัติสุดเข้มข้น พร้อมเวิร์กชอปชิงทุนการศึกษาประเภททีม 50,000 บาท
นายบูรพา สงวนวงศ์ Founder สถาบันการเรียนรู้ KH Academy เปิดหลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 5 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 2569 ณ KH Academy Ratchathewi Campus โดยมีนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมกว่า 60 ชีวิต จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 6 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอีกหนึ่งแห่ง คือ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น หรือ Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายบูรพา กล่าวว่า “หลักสูตร Prep for Financial Advisor เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจในเรื่องการเงินการลงทุน เข้ามาเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และสั่งสมประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของประเทศตลอดช่วงฝึกอบรมในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งจะเน้นส่งเสริมและผลักดันคุณภาพนิสิตนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินในอนาคต โดยจะมีกิจกรรมเวิร์กชอป ฝึกฝนทักษะการลงมือปฏิบัติงานเสมือนจริง พร้อมโอกาสในการสร้างมิตรภาพกับเพื่อนต่างสถาบัน จึงมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะช่วยจุดประกายและเป็นแรงผลักดันให้นิสิตนักศึกษา ค้นพบเป้าหมายเส้นทางอาชีพของตัวเอง เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงในอนาคต”
จากนั้นจึงเข้าสู่กิจกรรมปฐมนิเทศ โดยภาคเช้าเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านการเงิน (Basic Finance) ให้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขนิษ พุกกะเวส อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ส่วนภาคบ่าย เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) โดยคุณเกษม พันธ์รัตนมาลา ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นเนล (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับหลักสูตร Prep for Financial Advisor รุ่นที่ 5 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ Thailand Capital Market Development Fund (CMDF) โดยเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรฯ จำนวน 12 คลาส รวมระยะเวลา 1 เดือน ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงินจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM , บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGSI และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIC พร้อมโอกาสชิงทุนการศึกษาประเภททีมจากกิจกรรมเวิร์กชอป จำนวน 50,000 บาท ซึ่งจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต
ทั้งนี้ สถาบัน KH Academy ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจของ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ในการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) , บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) , บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) , บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) , บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MEDEZE) และอีกมากมาย