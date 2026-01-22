xs
นักวิเคราะห์ชี้บิทคอยน์ถูกเกินจริง สัญญาณซื้อในประวัติศาสตร์ "โอกาสทองมาแล้ว"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักวิเคราะห์คริปโตฯ ชื่อดัง ‘Michaël van de Poppe’ ออกโรงฟันธง! บิทคอยน์กำลังส่งสัญญาณระดับ “Rare Item” ที่หาดูได้ยากยิ่ง ชี้มูลค่าปัจจุบัน “ถูกเกินจริง” (Extremely Undervalued) เมื่อเทียบกับทองคำ หลังดัชนีชี้วัด RSI ดิ่งแตะระดับ 30 ซึ่งในประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นเพียง 3 ครั้ง และทุกครั้งคือ “จุดต่ำสุดของตลาดหมี” ที่เป็นโอกาสทองในการเข้าซื้อ พร้อมเตือนทองคำอาจใกล้ถึงจุดกลับตัว แม้โลกจะปั่นป่วนด้วยไฟสงคราม แต่โครงสร้างราคา BTC ยังแกร่งเหนือเส้นตาย 21 วัน

ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลก Michaël van de Poppe นักเทรดและนักวิเคราะห์คริปโทเคอร์เรนซีระดับท็อป ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผ่านชุดบทวิเคราะห์ล่าสุด โดยชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของ “มูลค่า Bitcoin เมื่อเทียบกับทองคำ” (Bitcoin valuation against Gold) ที่กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยเชิงบวกครั้งสำคัญ

ที่มา: Michael van de Poppe ใน X
เปิดปูมประวัติศาสตร์ "RSI 30 คือสัญญาณ ‘ซื้อ’"

Van de Poppe ชี้เป้าไปที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ของกราฟคู่เทียบ BTC/Gold ที่ร่วงลงมาแตะระดับ 30 ซึ่งถือเป็นโซน “Oversold” หรือขายมากเกินไปอย่างรุนแรง โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพียง 3 ครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ และผลลัพธ์ที่ตามมาคือจุดเปลี่ยนของตลาดทั้งสิ้น

1. จุดต่ำสุดของตลาดหมีปี 2015
2. จุดต่ำสุดของตลาดหมีปี 2018
3. จุดต่ำสุดของตลาดหมีปี 2022

“นี่เป็นครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์ที่มูลค่า Bitcoin เทียบกับทองคำมี RSI แตะ 30 ซึ่งประวัติศาสตร์บอกเราว่า Bitcoin ในวันนี้มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากเมื่อเทียบกับทองคำ มันจึงเป็นเรื่องฉลาดที่จะเข้าซื้อ” Van de Poppe ย้ำ

ที่มา: Michael van de Poppe ใน X
ทองคำจ่อพีค? จับตาจุดกลับตัว

ในขณะที่ทองคำกำลังพุ่งทะยานรับข่าวสงคราม Van de Poppe มองต่างมุมว่า โลหะมีค่าชนิดนี้อาจกำลังเข้าใกล้ “จุดกลับตัว” (Turning Point)

“ยิ่งมันขึ้นไปสูงเท่าไหร่ เรายิ่งเข้าใกล้จุดกลับตัวมากเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ ที่กำลังพีคไปทั่ว” เขาวิเคราะห์ว่า

ขณะที่สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาชี้ชะตา หากราคาทองคำไม่เร่งตัวขึ้นไปอีก ความผันผวนจะเริ่มลดลง และกระแสเงินทุนอาจเริ่มไหลกลับทิศทาง (Turning the tables) ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin

ที่มา: Michael van de Poppe ใน X
ภูมิรัฐศาสตร์ชี้กราฟยังไม่เสียทรง

แม้สถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Uncertainty) จะทำให้นักลงทุนขวัญผวา แต่ Van de Poppe ยืนยันว่า “อย่าเพิ่งตื่นตระหนก” เพราะโครงสร้างราคาปัจจุบันของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง

“หลายคนกลัวการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในช่วงนี้ แต่ผมคิดว่าไม่จำเป็น มันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrending) และยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (21-Day MA) ได้อย่างมั่นคง”

อย่างไรก็ตามมุมมองของ Van de Poppe คือการเตือนสติให้นักลงทุนมองข้ามความผันผวนระยะสั้น และจับตาดู “มูลค่าที่แท้จริง” ผ่านสถิติระยะยาว หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม นี่อาจเป็นจังหวะสะสมของที่ “ถูกที่สุด” ก่อนที่ Bitcoin จะวิ่งไล่กวดราคาทองคำอีกครั้ง

