นักวิเคราะห์ชี้บิทคอยน์ถูกเกินจริง สัญญาณซื้อในประวัติศาสตร์ "โอกาสทองมาแล้ว"

นักวิเคราะห์คริปโตฯ ชื่อดัง ‘Michaël van de Poppe’ ออกโรงฟันธง! บิทคอยน์กำลังส่งสัญญาณระดับ “Rare Item” ที่หาดูได้ยากยิ่ง ชี้มูลค่าปัจจุบัน “ถูกเกินจริง” (Extremely Undervalued) เมื่อเทียบกับทองคำ หลังดัชนีชี้วัด RSI ดิ่งแตะระดับ 30 ซึ่งในประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นเพียง 3 ครั้ง และทุกครั้งคือ “จุดต่ำสุดของตลาดหมี” ที่เป็นโอกาสทองในการเข้าซื้อ พร้อมเตือนทองคำอาจใกล้ถึงจุดกลับตัว แม้โลกจะปั่นป่วนด้วยไฟสงคราม แต่โครงสร้างราคา BTC ยังแกร่งเหนือเส้นตาย 21 วัน
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลก Michaël van de Poppe นักเทรดและนักวิเคราะห์คริปโทเคอร์เรนซีระดับท็อป ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผ่านชุดบทวิเคราะห์ล่าสุด โดยชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของ “มูลค่า Bitcoin เมื่อเทียบกับทองคำ” (Bitcoin valuation against Gold) ที่กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยเชิงบวกครั้งสำคัญ
เปิดปูมประวัติศาสตร์ "RSI 30 คือสัญญาณ ‘ซื้อ’"
Van de Poppe ชี้เป้าไปที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ของกราฟคู่เทียบ BTC/Gold ที่ร่วงลงมาแตะระดับ 30 ซึ่งถือเป็นโซน “Oversold” หรือขายมากเกินไปอย่างรุนแรง โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพียง 3 ครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ และผลลัพธ์ที่ตามมาคือจุดเปลี่ยนของตลาดทั้งสิ้น
1. จุดต่ำสุดของตลาดหมีปี 2015
2. จุดต่ำสุดของตลาดหมีปี 2018
3. จุดต่ำสุดของตลาดหมีปี 2022
“นี่เป็นครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์ที่มูลค่า Bitcoin เทียบกับทองคำมี RSI แตะ 30 ซึ่งประวัติศาสตร์บอกเราว่า Bitcoin ในวันนี้มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากเมื่อเทียบกับทองคำ มันจึงเป็นเรื่องฉลาดที่จะเข้าซื้อ” Van de Poppe ย้ำ
ทองคำจ่อพีค? จับตาจุดกลับตัว
ในขณะที่ทองคำกำลังพุ่งทะยานรับข่าวสงคราม Van de Poppe มองต่างมุมว่า โลหะมีค่าชนิดนี้อาจกำลังเข้าใกล้ “จุดกลับตัว” (Turning Point)
“ยิ่งมันขึ้นไปสูงเท่าไหร่ เรายิ่งเข้าใกล้จุดกลับตัวมากเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ ที่กำลังพีคไปทั่ว” เขาวิเคราะห์ว่า
ขณะที่สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาชี้ชะตา หากราคาทองคำไม่เร่งตัวขึ้นไปอีก ความผันผวนจะเริ่มลดลง และกระแสเงินทุนอาจเริ่มไหลกลับทิศทาง (Turning the tables) ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin
ภูมิรัฐศาสตร์ชี้กราฟยังไม่เสียทรง
แม้สถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Uncertainty) จะทำให้นักลงทุนขวัญผวา แต่ Van de Poppe ยืนยันว่า “อย่าเพิ่งตื่นตระหนก” เพราะโครงสร้างราคาปัจจุบันของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง
“หลายคนกลัวการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในช่วงนี้ แต่ผมคิดว่าไม่จำเป็น มันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrending) และยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (21-Day MA) ได้อย่างมั่นคง”
อย่างไรก็ตามมุมมองของ Van de Poppe คือการเตือนสติให้นักลงทุนมองข้ามความผันผวนระยะสั้น และจับตาดู “มูลค่าที่แท้จริง” ผ่านสถิติระยะยาว หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิม นี่อาจเป็นจังหวะสะสมของที่ “ถูกที่สุด” ก่อนที่ Bitcoin จะวิ่งไล่กวดราคาทองคำอีกครั้ง