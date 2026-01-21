ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.11- พลิกอ่อนค่าช่วงบ่าย-ตลาดคาดทางการเข้าดูแลลดผันผวน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(21ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.11 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าผ่านระดับ 31.00 ในช่วงเช้าไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปี 10 เดือนที่ 30.88 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยมีแรงหนุนจากแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ท่ามกลางความกังวลต่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป ประกอบกับเงินบาทมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และสถานะซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของต่างชาติ
อย่างไรก็ดี เงินบาทพลิกอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงบ่ายซึ่งตลาดประเมินว่า อาจเป็นการดูแลเพื่อลดความผันผวนของทางการ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ เองก็ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนในช่วงที่รอ speech ของปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ Davos สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ แม้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 2,016.54 ล้านบาท แต่ก็ซื้อสุทธิพันธบัตรไทยสูงถึง 9,835 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.85-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียโดยเฉพาะเงินเยน ประเด็นขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและยุโรป รวมถึงสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2568 และดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนต.ค.และพ.ย.