ธปท.แทรกแซงบาท คุมเข้มเทรดทองออนไลน์

ผู้ว่า ธปท.เผยเข้าดูแลเงินบาท หลังแข็งค่าหลุด 31 บาทต่อดอลลาร์ฯ ชี้ธุรกรรมทองคำและฟันด์โฟลว์เป็นปัจจัยหลัก เตรียมออกเกณฑ์คุมเข้มเทรดทองออนไลน์เกิน 50 ล้านบาทต่อวัน คาด เริ่ม มี.ค. 2569 นี้
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าทะลุระดับ 31 บาทต่อดอลลาร์ มาจากปัจจัยกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์หลายด้าน ทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์, การปรับลดดอกเบี้ยของเฟด, กระแส De-Dollarization รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ประกอบกับดุลบัญชีเดินสะพัดและพอร์ตลงทุนของไทยที่ยังแข็งแกร่งขณะที่ ทองคำ เป็นตัวเร่ง (Amplifier) สำคัญที่ทำให้บาทแข็งค่ากว่าปกติ โดยพบว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ธุรกรรมจากการขายทองคำมีสัดส่วนสูงถึง 35% ของปริมาณการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX) ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้จะคุมธุรกรรมทองคำแต่บาทอาจไม่หยุดแข็งค่าทันที เพราะยังมีกระแสเงินทุน (Fund Flow) ไหลเข้าตลาดหุ้นและพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ ธปท. ควบคุมไม่ได้
“ธปท.ได้เข้าไปดูแลค่าบาท ไม่ให้เกิดความผัวผวนม่กนัก แน่ก็มีข้อจำกัด ไม่สามารถแทรกแซงค่าเงินได้ตามใจเหมือนปี 2540 เนื่องจากมีข้อตกลงสากลเรื่องการบิดเบือนค่าเงินเพื่อชิงความได้เปรียบทางการค้า (Currency Manipulation) ทำให้ ธปท. ทำหน้าที่ได้เพียง “Book keeper” และเข้าดูแลเมื่อมีความผันผวนผิดปกติเท่าที่เห็นธุรกรรมเพียง 40% (Onshore) ส่วนอีก 60% เป็นธุรกรรมนอกประเทศ (Offshore)”
นอกจากนี้ มาตรการที่ธปท.ดำเนินการอยู่มี 3 ด้านหลัก คือ เพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบกรณีคนไทยนำเงินเข้าประเทศเกิน 200,000 ดอลลาร์ ตรวจสอบธุรกรรมแฝง ติดตามร้านทองที่ขายดอลลาร์เพื่อซื้อบาทโดยไม่มีการส่งมอบทองคำจริง ผ่อนคลายเกณฑ์ ขยายวงเงินการนำรายได้กลับประเทศ (Repatriation) จาก 1 ล้านเป็น 10 ล้านดอลลาร์ เพื่อลดแรงกดดันจากการขายดอลลาร์ทันที
เตรียมออกประกาศ 2 ฉบับ คุมเทรดทองออนไลน์
ธปท. เตรียมออกประกาศควบคุมธุรกรรมทองคำ 2 ฉบับ คาดเริ่มใช้จริง มีนาคม 2569 หลังจบการรับฟังความเห็น คือ
* ฉบับที่ 1 : ให้ผู้ประกอบการเทรดทองออนไลน์ 15 ราย รายงานข้อมูลการซื้อขายที่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น เกิน 20 ล้านบาท) เพื่อการติดตามข้อมูล
* ฉบับที่ 2 : กำหนดเพดานการเทรดทองออนไลน์สกุลบาท เบื้องต้นพิจารณาที่ 50-100 ล้านบาทต่อคนต่อวัน เพื่อลดพฤติกรรมการแห่เทขายทองฝั่งเดียวในช่วงราคาขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาท กระทบกลุ่มที่มีการซื้อมากกว่า 50 ล้านบาทราว 1-1.5% ไม่กระทบรายย่อย
“การกำหนดเพดานการซื้อขายจะไม่กระทบในส่วนของคนที่มีทองคำอยู่แล้ว รายย่อย และร้านทอง จะเน้นที่การเทรดออนไลน์เป็นหนัก โดยคาดว่า ประกาศดังกล่าวน่าจะออกมาได้ภายในวันที่ 23-29 มกราคมนี้ และจะเริ่มใช้จริงได้ภายในเดือนมีนาคม 2569 เนื่องจากจะต้องให้เวลาทำระบบ”