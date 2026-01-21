เจาะลึกบิทคอยน์ปี 68 พุ่งทะลุ 1.2 แสนดอลลาร์ สวนทางความสนใจที่ซึมยาว

ปี 2568 กลายเป็นปีแห่งความย้อนแย้งของ Bitcoin! แม้ราคาจะพุ่งทะยานทำ All-Time High ใหม่เหนือ 1.26 แสนดอลลาร์ แต่ข้อมูลเชิงลึกกลับฟ้องว่า ‘ความสนใจของมวลชน’ (Social Chatter) และยอดการค้นหาบน Google กลับเข้าสู่ภาวะ ‘ซึมยาว’ โดยลดลงถึง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนภาพตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินหน้าเดิม ไร้เงาหน้าใหม่แห่เข้าเก็งกำไรเหมือนอดีต ท่ามกลางบรรยากาศต้นปี 2569 ที่ความกลัวยังปกคลุมแม้กราฟจะดีดกลับ
กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันในวงกว้าง เมื่อ Jameson Lopp กูรูสาย Cypherpunk ชื่อดัง ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยอ้างอิงสถิติจาก Jean-Christophe Gatuingt ผู้ประกอบการโซเชียลมีเดีย ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา จำนวนโพสต์บนแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) ที่มีคำว่า “Bitcoin” นั้นร่วงลงถึง 32% เหลือเพียง 96 ล้านโพสต์เท่านั้น
กราฟสวนทาง ราคาพุ่งแต่คนเมิน?
สิ่งที่น่าผิดสังเกตคือ ปี 2568 ควรจะเป็นปีทองของกระแสโซเชียล เพราะมีอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้นมากมาย เช่น
- มกราคม : พิธีสาบานตนของ โดนัลด์ ทรัมป์ และการอภัยโทษผู้ก่อตั้ง Silk Road (Ross Ulbricht) ซึ่งดันยอดโพสต์พุ่งสูงสุด
- มีนาคม : การจัดตั้ง “ทุนสำรอง Bitcoin ทางยุทธศาสตร์” (Strategic Bitcoin Reserve) ของสหรัฐฯ
- ตุลาคม : ราคาทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ที่ 126,080 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตามหลังจากเดือนมีนาคมเป็นต้นมา กราฟความสนใจกลับดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง (Downtrend) แม้กระทั่งตอนที่ราคาพุ่งทะลุ 1.2 แสนดอลลาร์ หรือวัน Bitcoin Pizza Day ก็กระตุ้นกระแสได้เพียงแผ่วเบา สอดคล้องกับ Google Trends ที่ชี้ว่ายอดค้นหาคำว่า “Bitcoin” ซึมลงยาวเหยียดหลังจากทรัมป์ชนะเลือกตั้งปลายปี 2567
ขาใหญ่ยังตะโกน แต่เสียงไม่ดังพอ
แม้กระแสสังคมจะเงียบเหงา แต่เหล่า “แม่ทัพ” ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งขัน ข้อมูลจาก Perception แพลตฟอร์มข่าวกรองสื่อ เผยให้เห็นความเคลื่อนไหวของคีย์แมนสำคัญได้แก่
- Michael Saylor : ที่ออกมาทวีตเกี่ยวกับ Bitcoin ไป 1,268 ครั้ง (97% เป็นแง่บวก)
- Adam Back : ซีอีโอ Blockstream ทวีตถล่มทลายกว่า 11,450 ครั้ง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 เพื่อต่อสู้กับข่าวด้านลบ (FUD) เรื่อง Quantum Computing
- Alex Gladstein: เน้นย้ำเรื่องเสรีภาพทางการเงิน แต่ก็ไม่สามารถจุดกระแสในวงกว้างได้
ปี 2569 เมฆครึ้มความกลัวยังครอบงำตลาด
ก้าวเข้าสู่ปี 2569 สถานการณ์ยังไม่ดูดีขึ้น แพลตฟอร์มวิเคราะห์ Santiment ระบุว่าในช่วงวันที่ 12-15 มกราคม ที่ผ่านมา แม้ราคา Bitcoin จะดีดตัวจาก 90,320 ดอลลาร์ ขึ้นไปแตะ 97,540 ดอลลาร์ แต่กระแสในโซเชียลกลับ “มองลบยิ่งกว่าเดิม” (More Bearish)
สอดคล้องกับดัชนี Crypto Fear & Greed Index ที่ยังคงแช่อยู่ในโซน “กลัว” (Fear) และ “กลัวสุดขีด” (Extreme Fear)
ยังมีความหวังแสงสว่างปลายอุโมงค์? อยู่หรือไม่
อย่างไรก็ตาม CryptoQuant ยังมองเห็นสัญญาณชีพเล็กๆ เมื่อค่าเฉลี่ยความกลัวระยะสั้น (30-day MA) เริ่มตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว (90-day MA) ซึ่งในทางเทคนิคถือเป็น “สัญญาณบวก” ที่บ่งบอกว่าความมั่นใจระยะสั้นกำลังเริ่มฟื้นตัว และอาจนำไปสู่การกลับมาของเม็ดเงินลงทุนรอบใหม่ หากตลาดสามารถสลัดความกลัวจากวิกฤต Market Crash เมื่อตุลาคมปีก่อนออกไปได้
ปรากฏการณ์นี้ชี้ชัดว่า ตลาด Bitcoin ยุคใหม่ อาจไม่ได้วัดกันที่ “กระแสโซเชียล” หรือยอดค้นหาอีกต่อไป แต่อาจกำลังเข้าสู่ยุคของ “สถาบัน” และ “การถือครองเชิงกลยุทธ์” ที่เงียบเชียบแต่ทรงพลัง ทิ้งให้นักลงทุนรายย่อยที่ชอบแสงสีเสียงต้องปรับตัวตามให้ทัน