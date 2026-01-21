xs
xsm
sm
md
lg

เจาะลึกบิทคอยน์ปี 68 พุ่งทะลุ 1.2 แสนดอลลาร์ สวนทางความสนใจที่ซึมยาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปี 2568 กลายเป็นปีแห่งความย้อนแย้งของ Bitcoin! แม้ราคาจะพุ่งทะยานทำ All-Time High ใหม่เหนือ 1.26 แสนดอลลาร์ แต่ข้อมูลเชิงลึกกลับฟ้องว่า ‘ความสนใจของมวลชน’ (Social Chatter) และยอดการค้นหาบน Google กลับเข้าสู่ภาวะ ‘ซึมยาว’ โดยลดลงถึง 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนภาพตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินหน้าเดิม ไร้เงาหน้าใหม่แห่เข้าเก็งกำไรเหมือนอดีต ท่ามกลางบรรยากาศต้นปี 2569 ที่ความกลัวยังปกคลุมแม้กราฟจะดีดกลับ

กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันในวงกว้าง เมื่อ Jameson Lopp กูรูสาย Cypherpunk ชื่อดัง ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยอ้างอิงสถิติจาก Jean-Christophe Gatuingt ผู้ประกอบการโซเชียลมีเดีย ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา จำนวนโพสต์บนแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) ที่มีคำว่า “Bitcoin” นั้นร่วงลงถึง 32% เหลือเพียง 96 ล้านโพสต์เท่านั้น

กราฟสวนทาง ราคาพุ่งแต่คนเมิน?

สิ่งที่น่าผิดสังเกตคือ ปี 2568 ควรจะเป็นปีทองของกระแสโซเชียล เพราะมีอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้นมากมาย เช่น

- มกราคม : พิธีสาบานตนของ โดนัลด์ ทรัมป์ และการอภัยโทษผู้ก่อตั้ง Silk Road (Ross Ulbricht) ซึ่งดันยอดโพสต์พุ่งสูงสุด

- มีนาคม : การจัดตั้ง “ทุนสำรอง Bitcoin ทางยุทธศาสตร์” (Strategic Bitcoin Reserve) ของสหรัฐฯ

- ตุลาคม : ราคาทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ที่ 126,080 ดอลลาร์

ที่มา: เจมส์สัน ลอปป์
อย่างไรก็ตามหลังจากเดือนมีนาคมเป็นต้นมา กราฟความสนใจกลับดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง (Downtrend) แม้กระทั่งตอนที่ราคาพุ่งทะลุ 1.2 แสนดอลลาร์ หรือวัน Bitcoin Pizza Day ก็กระตุ้นกระแสได้เพียงแผ่วเบา สอดคล้องกับ Google Trends ที่ชี้ว่ายอดค้นหาคำว่า “Bitcoin” ซึมลงยาวเหยียดหลังจากทรัมป์ชนะเลือกตั้งปลายปี 2567

ขาใหญ่ยังตะโกน แต่เสียงไม่ดังพอ

แม้กระแสสังคมจะเงียบเหงา แต่เหล่า “แม่ทัพ” ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งขัน ข้อมูลจาก Perception แพลตฟอร์มข่าวกรองสื่อ เผยให้เห็นความเคลื่อนไหวของคีย์แมนสำคัญได้แก่

- Michael Saylor : ที่ออกมาทวีตเกี่ยวกับ Bitcoin ไป 1,268 ครั้ง (97% เป็นแง่บวก)

- Adam Back : ซีอีโอ Blockstream ทวีตถล่มทลายกว่า 11,450 ครั้ง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 เพื่อต่อสู้กับข่าวด้านลบ (FUD) เรื่อง Quantum Computing

- Alex Gladstein: เน้นย้ำเรื่องเสรีภาพทางการเงิน แต่ก็ไม่สามารถจุดกระแสในวงกว้างได้

การเปลี่ยนแปลงของราคาบิทคอยน์และความรู้สึกบนโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2568 แหล่งที่มา: Santiment
ปี 2569 เมฆครึ้มความกลัวยังครอบงำตลาด

ก้าวเข้าสู่ปี 2569 สถานการณ์ยังไม่ดูดีขึ้น แพลตฟอร์มวิเคราะห์ Santiment ระบุว่าในช่วงวันที่ 12-15 มกราคม ที่ผ่านมา แม้ราคา Bitcoin จะดีดตัวจาก 90,320 ดอลลาร์ ขึ้นไปแตะ 97,540 ดอลลาร์ แต่กระแสในโซเชียลกลับ “มองลบยิ่งกว่าเดิม” (More Bearish)

สอดคล้องกับดัชนี Crypto Fear & Greed Index ที่ยังคงแช่อยู่ในโซน “กลัว” (Fear) และ “กลัวสุดขีด” (Extreme Fear)

ที่มา: Perception
ยังมีความหวังแสงสว่างปลายอุโมงค์? อยู่หรือไม่

อย่างไรก็ตาม CryptoQuant ยังมองเห็นสัญญาณชีพเล็กๆ เมื่อค่าเฉลี่ยความกลัวระยะสั้น (30-day MA) เริ่มตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว (90-day MA) ซึ่งในทางเทคนิคถือเป็น “สัญญาณบวก” ที่บ่งบอกว่าความมั่นใจระยะสั้นกำลังเริ่มฟื้นตัว และอาจนำไปสู่การกลับมาของเม็ดเงินลงทุนรอบใหม่ หากตลาดสามารถสลัดความกลัวจากวิกฤต Market Crash เมื่อตุลาคมปีก่อนออกไปได้

ปรากฏการณ์นี้ชี้ชัดว่า ตลาด Bitcoin ยุคใหม่ อาจไม่ได้วัดกันที่ “กระแสโซเชียล” หรือยอดค้นหาอีกต่อไป แต่อาจกำลังเข้าสู่ยุคของ “สถาบัน” และ “การถือครองเชิงกลยุทธ์” ที่เงียบเชียบแต่ทรงพลัง ทิ้งให้นักลงทุนรายย่อยที่ชอบแสงสีเสียงต้องปรับตัวตามให้ทัน

เจาะลึกบิทคอยน์ปี 68 พุ่งทะลุ 1.2 แสนดอลลาร์ สวนทางความสนใจที่ซึมยาว
ที่มา: เจมส์สัน ลอปป์
การเปลี่ยนแปลงของราคาบิทคอยน์และความรู้สึกบนโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2568 แหล่งที่มา: Santiment
ที่มา: Perception