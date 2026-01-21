ไทยพาณิชย์อัดฉีดสินเชื่อ3พันล้านบาทแก่อีซี่มันนี่-หนุนสร้างแหล่งเงินทุนทางเลือกประชาชน-ธุรกิจรายย่อย

ธนาคารไทยพาณิชย์อัดฉีดสินเชื่อกว่า 3,000 ล้านบาทแก่ “อีซี่มันนี่” โรงรับจำนำเอกชนรายใหญ่ของประเทศ หนุนเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเสริมศักยภาพการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุน ลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง ปลดล็อคศักยภาพของคนตัวเล็กให้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจ-การลงทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว
นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเปราะบางจากการบริโภคที่ชะลอตัว หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และการฟื้นตัวของธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่เต็มศักยภาพ ปัญหาหลักคือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ปลอดภัย ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวม ธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และต้องการช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจรายย่อยให้เข้าถึงสถาบันการเงินทางเลือกแทนเงินกู้นอกระบบ จึงได้สนับสนุนทางการเงิน 3,000 ล้านบาทภายใต้ อีซี่มันนี่ กรุ๊ป โรงรับจำนำเอกชนรายใหญ่ เพื่อนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ อีซี่มันนี่เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และเป็นฟันเฟืองสำคัญให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการสภาพคล่องระยะสั้นให้สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้นด้วยการนำสินทรัพย์มาเปลี่ยนเป็นเงินทุนอย่างโปร่งใสและมีมาตรฐาน ทั้งยังช่วยลดปัญหาแหล่งเงินกู้นอกระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังช่วยยกระดับระบบการเงินให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยใช้ต้นทุนของตัวเอง (Asset-Backed Financing) และเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืน
นายสิทธิวิชญ์ ตั้งธนาเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด หรือ อีซี่มันนี่ กล่าวว่า อีซี่มันนี่ เป็นผู้นำในการยกระดับธุรกิจโรงรับจำนำให้เป็นสถาบันการเงินทางเลือกโดยใช้ทรัพย์สินมาค้ำประกันที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ ด้วยจำนวนสาขาบริการ 98 แห่ง โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องการเข้าถึงบริการทางการเงินได้ด้วยการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ซึ่งการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่ออีซี่มันนี่ในการเป็นแหล่งเงินทุนช่วยให้คนตั้งหลักและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนให้กับประชาชนรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็กได้ครอบคลุมมากขึ้น
นอกจากนี้ อีซี่มันนี่ ยังเดินหน้านำเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ทั้งระบบการประเมินทรัพย์สอดคล้องกับราคาตลาด เพื่อสร้างความโปร่งใสในการให้ลูกค้าได้รับการประเมินราคาที่ยุติธรรม รวมถึงเทคโนโลยีในการเก็บรักษาทรัพย์ของลูกค้า ตามหลักการ “วันมา วันกลับ ทรัพย์เหมือนเดิม