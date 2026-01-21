BAMหารือขยาย'ปิดหนี้ไว'-ครอบคลุมกลุ่มเอสเอ็มอีรายเล็ก

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทมีแนวทางที่จะขยายกลุ่มความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายเล็ก ผ่านโครงการ"ปิดหนี้ไว ไปได้ต่อ" หลังจากที่ได้ดำเนินการในส่วนของหนี้บุคคล(รายละไม่เกิน100,000บาท)ไปแล้ว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากเช่นกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ(NCB) และทางกระทรวงการคลัง ซึ่งหากสามารถทำได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อ AMC โดยรวมที่จะได้ใช้เกณฑ์นี้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะกับ BAM ส่วนเอสเอ็มอีรายใหญ่นั้น ส่วนใหญ่จะมีแนวทางตามลักษณะของธุรกิจอยู่แล้ว
"กรณีของการเพิ่มรหัสกรณีของหนี้เอ็นพีแอลที่ได้มีการชำระดีต่อเนื่องกัน 12 เดือนแล้ว ซึ่งตอนนี้ได้ทำแล้วในส่วนของบุคคลธรรมดา แต่ก็คิดว่าควรขยายขอบเขตไปถึงกลุ่มเอสเอ็มอีรายเล็กๆ ด้วยแนวคิดเดียวกันว่าหากเขามีการชำระหนี้ที่ดีต่อเนื่อง 12 เดือน ก็อยากที่จะให้สถาบันการเงินก็ให้โอกาสเขาได้กลับเข้าสู่ระบบอีกสักครั้ง ซึ่งหากจะทำก็ต้องให้ทางคณะกรรมการเครดิตบูโรซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เป็นประธานโดยตำแหน่งอยู่แล้วมีมติออกมา โดยจะต้องพิจารณาถึงขนาดของเอสเอ็มอีเพื่อให้สามารถช่วยลูกหนี้ให้ได้มากรายที่สุดก่อนเช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลที่เราเลือกมูลค่าหนี้ที่ต่ำกว่า 1 แสนบาทก่อน ก็คาดว่าน่าจะเห็นประมาณอีก1เดือนข้างหน้า"
สำหรับอัตราของการ Hair Cut หนี้นั้น อย่างกรณีสินเชื่อบุคคลก็อยู่ในอัตรา 50% กลุ่มเอสเอ็มอีก็คง 30% โดย 70%ที่ต้องชำระก็จะชดเชยในเรื่องต้นทุนการซื้อและการบริหารจัดการอื่นๆต่อไป ซึ่งในส่วนของเอสเอ็มอีที่อยู่ใน BAM ก็คงจะเข้าร่วมประมาณแสนราย
ส่วนการร่วมทุน JVAMC นั้น ขณะนี้มีธนาคารหลายแห่งก็ให้ความสนใจ ซึ่งทาง BAM เองก็ได้ ก็ได้หารือและอยู่ระหว่างการดูแลรายละเอียด โดยขั้นตอนต่างๆก็จะเหมือนกับทุกที่ คือจะต้องมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาบริหารดูแลหนี้ ซึ่งโดยหลักแล้วผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการก็จะมาจาก BAM ส่วน CFO จะเป็นจากพันธมิตรร่วมก็จะส่งคนมาดูแลเรื่องทางการเงิน
ด้านการซื้อหนี้เอ็นพีแอลนั้นในปีนี้น่าจะอยู่ที่ 3,000-5,000 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่ประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งประเมินตามกำลังของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ พร้อมกันนั้นก็ได้พยายามที่จะหาทางที่จะกระจายทรัพย์ออกไปให้ได้มากขึ้น อาทิ จัดโครงการทรัพย์มหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต สร้างโอกาสใหม่ให้คนไทยเข้าถึงบ้านในราคาจับต้องได้ ผ่อนตรง กับ BAM แบบสบาย ๆ เริ่มต้นเพียง 500 บาท ต่อเดือนระยะเวลานาน 20 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0% ปิดยอดภายใน 3 ปี รับโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น
"หนี้เสียตอนนี้จะให้เปรียบคือ น้ำเสียที่รอระบาย เพราะมันท่วมมาตั้งนานแล้ว ตอนนี้เป็นวังวนน้ำเสีย สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกันคือ ต้องทำให้น้ำที่ขังอยู่มีทางออก ก็เป็นที่มาที่เราเสนอรหัสลูกหนี้ใหม่ตั้งแต่กลางปีก่อน ซึ่งตอนนั้นขอบข่ายคือช่วยรายย่อย แต่ขณะนี้ก็อยากจะขยายเพิ่มไปช่วยเอสเอ็มอี ซึ่งจะสำเร็จได้ขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับส่วนอื่นๆด้วย โดยการระบายน้ำเสียเป็นหน้าที่ AMC การเติมน้ำดีเข้ามาเป็นหน้าที่ของแบงก์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันหลายภาคส่วน"