ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเช้านี้ค่าเงินบาท แตะ30.88 แข็งค่าสุดในรอบ 4 ปี 10 เดือน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยเงินบาทปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 30.93-30.95 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงเช้าวันนี้ (9.15 น.) หลังแข็งค่าทะลุแนว 31.00 ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปี 10 เดือน ที่ 30.88 บาทต่อดอลลาร์ฯ (แข็งค่าสุดนับตั้งแต่ 23 มี.ค. 2564) โดยเงินบาทยังคงได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปจากประเด็นเรื่องกรีนแลนด์และสัญญาณการยกระดับของสงครามการค้า
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.85-31.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียโดยเฉพาะเงินเยน ประเด็นขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและยุโรป รวมถึงสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนธ.ค.