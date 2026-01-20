เจ้าสัว 'บีทีเอส' ผุด 'บ้านชาวไทย' แสนลบ. จับมือ ธอส.ร่วมปล่อยกู้ลูกค้า-ปีแรกป้อนหมื่นยูนิต

เขย่าตลาดอสังหาฯ เมื่อเจ้าพ่อรถไฟฟ้า “คีรี กาญจนพาสน์” คิกออฟ!การเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียม สร้างโมเดล “บ้านชาวไทย” สนับสนุนคุณภาพชีวิต เพื่อการอยู่อาศัย กางทำเลนำร่องพัฒนาคอนโดปี69 ถนนศรีนครินทร์ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง และโซนจังหวัดปทุมธานี ในราคาล้านกว่าบาท ป้อนซัพพลายออกสู่ตลาดเบื้องต้นกว่า 11,000 ยูนิต มูลค่า 20,000 ล้าน เงื่อนไขพิเศษ ไม่ต้องมีเงินดาวน์ เริ่มผ่อนเมื่อเข้าอยู่ เผยแผนอนาคตพัฒนาทั่วประเทศ รวมมูลค่า 1 แสนล้านบาท
เมื่อวันที่ 19 ม.ค.69 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทบีทีเอส และผู้บริหารระดับสูง บีทีเอส และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวในการเปิดตัวโครงการ “บ้านชาวไทย” เป็นครั้งแรก โดยนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า โครงการ “บ้านชาวไทย” เกิดจากความรู้สึกที่อยากลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมไทย ตนเติบโตมาในครอบครัวที่ทำอสังหาริมทรัพย์ คุณพ่อ นายมงคล กาญจนพาสน์ เป็นนักพัฒนาอสังหาฯที่มีชื่อเสียงมากเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ขณะที่ตนได้เข้ามาทำธุรกิจหลักในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบขนส่งทางราง ทางด่วน และรถเมล์ ซึ่งปัจจุบันครอบครัวก็ยังพัฒนาอสังหาฯอยู่ ทั้งถือครองที่ดิน และร่วมลงทุนกับบริษัทอสังหาฯรายใหญ่มากมาย
"ในใจลึก ๆ ไม่อยากใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพัฒนาที่ดิน แต่มานั่งคิด มีคนกลุ่มใหญ่ที่อยากได้ที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีความสามารถด้วยเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะคนที่อยากได้ที่อยู่อาศัย ในทำเลที่สะดวกสบาย เข้าอยู่ได้จริง ในราคาที่จับต้องได้ ตนเลยถามตัวเองว่าจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้มีโอกาส ความรู้สึกนี้มันทำให้นึกย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ที่ตัดสินใจลองแก้ปัญหาการจราจรด้วยระบบขนส่งทางราง ตอนนั้นหลายคนบอกว่ามันยาก แต่มันก็เกิดขึ้นได้จริงจนประสบความสำเร็จ เป้าหมายครั้งนี้ไม่ใช่ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ แต่คือที่พักอาศัยที่ตนจะเข้ามาสนับสนุนคุณภาพชีวิต เพื่อการอยู่อาศัย ให้กับทุก ๆ คน และมั่นใจโครงการนี้ทำได้จริง และจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะคนที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง แต่ยังขาดโอกาส ในมุมมองของเรา แนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยในลักษณะนี้ จำเป็นต้องอาศัยทั้งความกล้า และความพร้อมในการลงทุนอย่างจริงจัง"
นายคีรี กล่าวถึงโอกาสให้คนเข้าถึงที่อยู่อาศัยว่า หัวใจสำคัญ คือการทำให้คนสามารถผ่อนบ้าน ได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับค่าเช่า แต่ได้ครอบครองทรัพย์สินเป็นของตนเอง ผ่านการทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อเปิดประตูสู่การเป็นเจ้าของบ้าน ให้กับคนรุ่นใหม่ และผู้มีรายได้จำกัด แม้การลงทุนต้องมีกำไรเป็นเรื่องปกติ แต่โครงการนี้เราต้องการให้ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ใกล้ระบบขนส่งมวลชน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยภูมิใจว่าเป็นนี่เป็นบ้านของตัวเองอย่างแท้จริง
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า โครงการ "บ้านชาวไทย" กำจัดเรื่องราคาและโอกาสให้หมดไป ทุกคนคิดว่า ที่ดินแนวรถไฟฟ้าหรือที่ดินแปลงที่มีศักยภาพ ต้องลงทุนให้เกิดศักยภาพสูงสุด แต่ BTS มองว่า ไม่ต้องมีกำไรทางบัญชี แต่กำลังสร้างกำไรคืนสังคมสูงสุด ทาง BTS ได้ Disruption ข้อจำกัดเดิมๆ ซึ่ง ธอส. พร้อมผลักดันโครงการนี้ให้บรรลุเป้าหมาย ส่งมอบที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยได้มากขึ้น และผ่อนเริ่มต้นในอัตราที่ไม่สูงประมาณ 6,000-7,000 บาท/ เดือน
สำหรับโครงการ "บ้านชาวไทย" จะก่อสร้างในทำเลที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นำร่อง 2 พื้นที่ ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์ ใกล้รถไฟฟ้ามหานครสายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มูลค่ารวม2โครงการประมาณ 20,000 ล้านบาท รวมถึงในอนาคตมีแผนที่จะขยายโครงการฯไปอีกในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่สนใจ มูลค่าโครงการทั้งหมด 1แสนล้านบาท
สำหรับโครงการนำร่องแห่งแรก คือ “โครงการD:CODE SRI NAKARIN*” เป็นคอนโดมิเนียมสูงประมาณ 8 ชั้น จำนวนไม่เกิน 24 อาคาร รวมไม่เกิน 4,150 ยูนิต บนที่ดินพัฒนาโครงการ 42ไร่ เริ่ม 1.89 ล้านบาท* (30 ตร.ม. ) มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้ซื้อไม่ต้องวางเงินดาวน์ คาดก่อสร้างได้กันยายน 2569 แล้วเสร็จปลายเดือนธันวาคม 2571
ส่วนโครงการ D:CRAFT KHLONG LUANG จะเป็นโครงการในอนาคตในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เริ่ม 1.6 ล้านบาท* (30 ตร.ม.) ตรงข้ามม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ที่ดินประมาณ 120-2-18 ไร่ (พัฒนาอาคารชุดประมาณ 115 ไร่) อาคารชุดสูง 8 ชั้น ทยอยพัฒนาได้ไม่เกิน 60 อาคาร.