ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.04- แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20ม.ค.69)เงินบาทปิดตลาดที่ระดับแข็งค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ (นับตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2568) ที่ 31.04 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.26 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางแข็งค่าของเงินหยวนและเงินเยน และการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงต่อเนื่องท่ามกลางสัญญาณตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และยุโรปในประเด็นกรีนแลนด์ และความกังวลว่า อาจจะเห็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และยุโรปมีความรุนแรงมากขึ้น สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3,660.39 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 4,273 ล้านบาท
อนึ่ง เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาทที่อาจไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน ในวันนี้ ธปท. มีการผ่อนคลายเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศ (Repatriation) โดยมีการขยับเพิ่มวงเงินรายได้ต่างประเทศของคนไทยและผู้ประกอบการไทยที่ไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศเป็น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครั้ง (จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครั้ง)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.00-31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียโดยเฉพาะเงินเยน ประเด็นขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและยุโรป รวมถึงสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนธ.ค.