“สัมมากร”เปิดเฟสใหม่“มิตติ ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์”

“สัมมากร”เปิดเกมรุกตลาดปี69 เปิดตัวบ้านแฝดดีไซน์ใหม่ในสไตล์ Modern Minimal ในโครงการ “มิตติ ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์” เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตรอบด้าน ครอบครัวยุคใหม่ จำนวนจำกัดเพียง 56 ครอบครัว ราคาเริ่มต้น 4.99 ล้านบาท
นายณพน เจนธรรมนุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเปิดตัวบ้านแฝดซีรีส์ใหม่ ของโครงการ มิตติ ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์ สะท้อนทิศทางการดำเนินธุรกิจของสัมมากรในปี 69 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการบนทำเลศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ที่มองหาบ้านซึ่งสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ทั้งในมิติของการอยู่อาศัยที่ลงตัว ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลา พร้อมรองรับการเติบโตของครอบครัวในอนาคตอย่างแท้จริง
“แบบบ้านดีไซน์ใหม่ในสไตล์ Modern Minimal ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตจริงเป็นหลัก ผ่านการจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัว ผสานสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ เป็นส่วนตัว และช่วยสร้างความผ่อนคลายในทุกวัน เพื่อสะท้อนแนวคิด ‘บ้านที่หลับสบาย’ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาโครงการที่ สัมมากรให้ความสำคัญมาโดยตลอด” นายณพน กล่าว
สำหรับบ้านแฝดซีรีส์ใหม่ของโครงการมิตติ ราชพฤกษ์ – รัตนาธิเบศร์ เป็นบ้านแฝด 2 ชั้นสไตล์ Modern Minimal ที่ออกแบบพื้นที่โดยยึดผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก (Proxemic Space Matter) เพื่อสร้างสมดุลของการใช้ชีวิตในทุกมิติ ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ถูกหลอมรวมอย่างลงตัวในทุกรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอย โดยล่าสุดนี้ได้ทำการปรับฟังก์ชันภายในให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เหนือกว่า ด้วยการ Maximize พื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมปรับเลย์เอาต์ห้องนอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อรองรับทั้งการพักผ่อนอย่างแท้จริง และช่วงเวลาส่วนตัวที่ทุกคนต้องการในแต่ละวัน
นอกจากความสวยงามตามสไตล์ HAPPINESS NEVER EXPIRES ที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับความร่วมสมัยแล้ว โครงการยังให้ความสำคัญกับคุณภาพการอยู่อาศัยที่สงบและเป็นส่วนตัว ด้วยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนและระบบลดเสียงรบกวนจากภายนอก ขณะเดียวกัน ตัวบ้านยังออกแบบในสไตล์หน้ากว้าง เปิดมุมมองการอยู่อาศัยที่โปร่ง โล่ง พร้อมพื้นที่จอดรถที่กว้างขวางกว่าเดิม รองรับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในครอบครัวได้ครบทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง
โครงการพัฒนาบนพื้นที่กว่า 8 ไร่ ประกอบด้วยบ้านแฝดจำนวน 56 ยูนิต มีแบบบ้านที่พัฒนาและปรับฟังก์ชันครบครันให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ MEUSE ขนาดที่ดินเริ่มต้นประมาณ 35 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 149 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2 คันMORANS ขนาดที่ดินเริ่มต้นประมาณ 35 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 150 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ และที่จอดรถ 2 คัน บ้านทุกแบบมาพร้อมการจัดสรรพื้นที่ว่างรอบบ้านอย่างเป็นสัดส่วน พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่ประกอบด้วย MITTI PARK สวนขนาดใหญ่บริเวณใจกลางโครงการที่จะทำให้ทุกชีวิตถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ สนามเด็กเล่น (Playground) และ Clubhouse ที่ประกอบด้วยห้องฟิตเนส พร้อมสระว่ายน้ำระบบเกลือสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว ในด้านทำเล โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีไทรม้า และสถานีบางรักน้อย–ท่าอิฐ ใช้เวลาเดินทางเพียง 8 นาที* และเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัชได้ภายใน 12 นาที* ใกล้ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และสถานศึกษาชั้นนำ รองรับการใช้ชีวิตอย่างครบวงจร
สำหรับการเปิดตัวบ้านแฝดซีรีส์ใหม่ สัมมากรพร้อมเปิดให้เข้าชมโครงการอย่างเป็นทางการได้แล้ววันนี้ พร้อมแคมเปญสุดพิเศษ “คาถาม้าหาโปร!” ได้แก่ ● มหาโบนัส ส่วนลดเป็นล้าน* ● ฟรี ค่าส่วนกลาง* ● กู้เต็มร้อย* ฟรีโอน* ฟรีจดจำนอง* ● พบกับ Home Financial Specialist ได้ที่โครงการฯ