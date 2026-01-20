LH Bank เปิดตัว "B You Pay" บัญชีออมทรัพย์คู่บัตรเดบิต "เปย์ได้ทุกฟีล รับดีลแบบจัดเต็ม"

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank พลิกโฉมประสบการณ์การเงิน เปิดตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "บียู เพย์" (B You Pay) ควบคู่กับ บัตรเดบิต B You ผสานการออมและการใช้จ่ายให้เป็น เรื่องเดียว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ทั้ง Digital Savvy ที่รักความคล่องตัว, พนักงานเงินเดือนที่มองหาความคุ้มค่า และเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการความสะดวกในการจัดการธุรกรรมการเงิน ครบจบในที่เดียว
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย กล่าวว่า เงินฝากออมทรัพย์ บียู เพย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ด้านการออมเงิน ที่รองรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก คล่องตัวและ ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าที่เปิดบัญชีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่หลากหลาย อาทิ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีบัตรเดบิต B You ค่าธรรมเนียมการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM ต่างธนาคารฟรี 3 ครั้ง/เดือน กว่า 43,000 ตู้ทั่วไทย และค่าธรรมเนียมการฝากเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven ทุกสาขา และ Big C , Big C Mini (ที่ร่วมรายการ) 3 ครั้ง/เดือน
นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ รับคอยน์สุดคุ้ม สูงสุด 300 คอยน์ต่อเดือน สำหรับแลกรับของรางวัล และสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย เมื่อทำธุรกรรมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดผ่านบัญชี B You Pay ดังนี้
- รับ 50 คอยน์ เมื่อผูกบัตรและช้อปออนไลน์ (LINE, Grab, Shopee, Lazada) อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
- รับ 50 คอยน์ เมื่อชำระสินเชื่อบ้าน/สินเชื่อบุคคล/บัตรเครดิต อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
- รับ 100 คอยน์ เมื่อผูกบัตรกับ Alipay / Weixin Pay และมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
- รับ 100 คอยน์ เมื่อมียอดเงินโอนเข้าบัญชี (ไม่จำกัดขั้นต่ำ) สูงสุด 300 ครั้ง/เดือน
โปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกรับ E-voucher มูลค่า 200 บาท จำกัดลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด และบัญชีเงินฝาก B You Pay จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่ให้คุณสนุกกับการใช้จ่ายพร้อมสร้างวินัยการออม
ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บียู เพย์ (B You Pay) ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือสาขาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lhbank.co.th หรือ LH Bank Call Center โทร. 1327
หมายเหตุ :
- อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด