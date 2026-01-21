xs
"กรุงไทย" แจม "RBSC Family Day" ชูดูแลความมั่งคั่งในทุก Gen

"ธนาคารกรุงไทย" ร่วมจัดกิจกรรม Krungthai Private Banking ในงาน "RBSC Family Day" พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ ชูความตั้งใจที่จะดูแลเคียงข้างครอบครัวอย่างเข้าใจในทุกเจเนอเรชัน


 ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน "RBSC Family Day" งานประจำปีที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิกและครอบครัวของ Royal Bangkok Sports Club (RBSC) เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทุกช่วงวัย โดย "ธนาคารกรุงไทย" ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดซุ้มกิจกรรมในบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ ของรางวัล และการแสดง เพื่อมอบประสบการณ์แห่งความประทับใจให้แก่สมาชิกและครอบครัวผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งได้เชิญลูกค้า Krungthai Private Banking เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันในสังคมคุณภาพ


การเข้าร่วมงาน RBSC Family Day ครั้งนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของ Krungthai Private Banking ในการดูแลและเคียงข้างลูกค้าและครอบครัวอย่างลึกซึ้งในทุกรุ่น ตั้งแต่ รุ่นคุณปู่ คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ ไปจนถึงลูกหลาน ด้วยความเข้าใจในบทบาทและความต้องการที่แตกต่างของแต่ละช่วงวัย ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนบริหารความมั่งคั่ง การลงทุนในปัจจุบัน จนถึงการเตรียมความพร้อมและการส่งมอบความมั่งคั่ง ตลอดจนคุณค่าที่ครอบครัวให้ความสำคัญ จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ Krungthai Private Banking ภายใต้แนวคิดการดูแลอย่างรอบด้านและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวลูกค้า พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความเข้าใจ และการเติบโตร่วมกันในระยะยาว
ศึกษารายละเอียดเอกสิทธิ์ลูกค้า Krungthai Wealth เพิ่มเติมได้ที่ www.wealth.krungthai.com





