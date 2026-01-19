ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.25- แข็งค่ารับแรงขายดอลล์-ราคาทองคำพุ่ง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(19ม.ค.69)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 สัปดาห์ที่ระดับ 31.23 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 31.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทแข็งค่าขึ้นท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ทั้งเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลัก (เงินยูโรและเงิน) และหลายสกุลเงินในเอเชีย ประกอบกับเงินบาท น่าจะมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากการปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของราคาทองคำตลาดในโลกด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,064.32 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 5,443 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.15-31.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียโดยเฉพาะเงินเยน และราคาทองคำในตลาดโลก การประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน และตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ