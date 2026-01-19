LH Bank ฉลองครบรอบ 20 ปี-ย้ำเติบโตอย่างมั่นคง-ยั่งยืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ( LH Bank) จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี และความสำเร็จของการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดสองทศวรรษ โดยได้รับเกียรติจาก นายJames Chen, Chairman of CTBC Bank, นายลี ยู่-ชิว ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ลูกค้า พันธมิตร ที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วมงานกว่า 360 ท่าน
ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำบทบาทการเป็นหุ้นส่วนทางการเงินที่พร้อมเติบโตเคียงข้างลูกค้า โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งไฮไลต์ของงานได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ LH Bank ตลอดสองทศวรรษของความทุ่มเท ความเชื่อมั่น ที่ร่วมกันสร้าง และเติบโตเคียงข้างลูกค้า สังคม พันธมิตร และพร้อมก้าวสู่ปีที่ 21 เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป