ส่อง 12 หุ้นพลังงานสวมร่างทอง ครึ่งเดือนแรกปี 69 พุ่งกระจาย!

ตลาดหุ้นไทยเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้ง หลังจากนักลงทุนต่างชาติ ซื้อติดกัน 3 วัน ส่งผลให้ ดัชนี SET ปรับตัวขึ้นกว่า 40 จุด ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา โดยมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแรงซื้อเข้ามา โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน ฉะนั้นพาไปส่อง 12 หุ้นพลังงานสวมร่างทอง ซึ่งครึ่งเดือนแรกปี 69 ที่ราคาปรับตัวขึ้นแรง
1.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +17.17%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +2.65%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -19.51%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -39.11%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 1.16 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.34/0.70 บาท,ค่า P/E - เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 0.86%,บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 45.05%,บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด3.00%,บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.68%,สำนักงานประกันสังคม 1.98%,
2.BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +11.54%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +1.75%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -27.78%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -17.24%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 29.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 41.00/24.20 บาท,ค่า P/E 63.38 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 3.39%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 19.84%,สำนักงานประกันสังคม 15.11%,กระทรวงการคลัง 4.76%
3.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +10.42%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.63%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ +27.43%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -47.44%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 39.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 40.25/21.00 บาท,ค่า P/E 5.6 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 4.78%,บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 45.03%,สำนักงานประกันสังคม 1.86%, กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.80%
4.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +10.17%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -2.26%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -9.92%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่-20.61%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 6.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.90/4.26 บาท,ค่า P/E 17.17 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.15%,CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD 60.56%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.30%
5.GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +8.38%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +5.23%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 45.25บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 51.25/37.75 บาท,ค่า P/E 7.90 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี 29.19%,GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED 8.00%,บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 3.80%,GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD. 2.60%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.34%
6.BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +7.72%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +6.00%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -18.00%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -11.76%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 5.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.40/4.00 บาท,ค่าP/E- เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.66%,บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8.26%,นายประทีป ตั้งมติธรรม 2.49%,นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ 1.76%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.3%
7.OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +6.77%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +2.90%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -30.37%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 14.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 15.10/10.10 บาท,ค่า P/E 13.45เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.82%,บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่ สุด 75.00%,กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 1.58%,สำนักงานประกันสังคม 0.57%,นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 0.24%
8.BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +5.19%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +2.90%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ 21.62%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -36.93%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 7.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.60/ 5.25 บาท,ค่าP/E 71.30 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 3.94%, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ถือใหญ่ สุด 57.81%,สำนักงานประกันสังคม 0.66%,กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 0.40%
9.PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +4.93%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -1.32%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -13.41%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -6.29%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 7.45 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.50/5.45 บาท,ค่า P/E 13.21 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.70%,บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด 25.12%,นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ 2.50%,นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 0.81%
10.SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +3.76%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +1.05%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ 10.06%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -31.85%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 9.65 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.20/6.60 บาท,ค่าP/E 23.62 เท่า,อัตราปันผลYTD ปี 69 อยู่ที่ 12.57%,น.ส.วันดี กุญชรยาคง ถือใหญ่สุด 37.10%,GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) 8.98%
11.PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +3.13%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +3.94%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ 0.79%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -11.19%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 33.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 33.75 / 27.00 บาท,ค่าP/E 12.55 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.42%,กระทรวงการคลัง ถือใหญ่สุด 51.38%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 9.96% สำนักงานประกันสังคม 1.83%
12.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +2.65%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +4.04%,ผลตอบแทนปี 68 อยู่ที่ -5.04%,ผลตอบแทนราคาปี 67 อยู่ที่ -20.40%,ราคา ณ 16 ม.ค.69 อยู่ที่ 116.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 130.50/93.00 บาท,ค่าP/E 7.51 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 8.30%,บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 63.79%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.59% สำนักงานประกันสังคม 1.25%