ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.39- ติดตามฟันด์โฟลว์-สกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(15ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.39 บาทต่อดอลลาร์ฯ ทรงตัวเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.39 บาทต่อดอลลาร์ฯ ...โดยเงินบาทมีกรอบการเคลื่อนไหวในระหว่างวันค่อนข้างแคบในช่วง 31.32-31.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเช้าตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก แต่ทยอยฟื้นตัวกลับมาโดยคาดว่า น่าจะได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ ซื้อสุทธิทั้งหุ้นและพันธบัตรไทย 3,355.84 ล้านบาท และ 1,123 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (19-23 ม.ค.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.00-31.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ จีดีพีไตรมาส 3/2568 ดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนต.ค.-พ.ย. ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนธ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และ PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนม.ค. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม BOJ (22-23 ม.ค.) การกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน รวมถึงข้อมูลจีดีพีไตรมาส 4/2568 และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนธ.ค. ของจีน