ธอส.ชู 5 สินเชื่อเด่นรับปีม้า-ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.54% ต่อปี-ผ่อนล้านละ 3,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)จัด 5 สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำต้อนรับปีม้า ครอบคลุมทั้งการซื้อบ้าน ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระเริ่มต้นล้านละเพียง 3,000 บาท เปิดยื่นกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่าน Application : GHB ALL GEN และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. จัดทำสินเชื่อบ้านต้อนรับปีม้า มอบโอกาสเริ่มต้นปีใหม่กับคุณภาพชีวิตที่ดีและมีบ้านที่มั่นคงได้ง่ายขึ้น ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียง 3,000 บาท ลดภาระค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองได้อย่างแท้จริง ประกอบด้วย
1.สินเชื่อบ้าน GHB Precious : สำหรับผู้ที่รายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 1.79% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.545% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 2.78% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ฯ / ชำระหนี้ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.195% ต่อปี) และสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.ghbankbigfamily.com ซื้อที่อยู่อาศัยที่อยู่บนเว็บไซต์และแจ้งความประสงค์การขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในปีแรก ทำให้อัตราดอกเบี้ยปีแรกเหลือเพียง 1.54% ต่อปีเท่านั้น! กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 3,000 บาท ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 และทำนิติกรรมถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
2.สินเชื่อบ้านสุขสันต์ : สำหรับรีไฟแนนซ์ พร้อมปลูกสร้าง หรือต่อเติม ซ่อมแซม ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมชำระหนี้เพื่อรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง
1.75% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 – 6 เท่ากับ MRR-2.495% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.73% ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อยเท่ากับMRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ฯ / ชำระหนี้ฯ เท่ากับ MRR ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท เงินงวดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,900 บาทเท่านั้น! ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 และทำนิติกรรมถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
3.สินเชื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง : สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างอาคาร และซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับปลูกสร้างอาคาร อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 1.89% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.39% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.545% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.98% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ฯ / ชำระหนี้ฯ เท่ากับ MRR ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี กรณี
กู้ 1 ล้านบาท เงินงวดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,000 บาท ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569
4.สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2569 : สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากที่หน่วยงานได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับธนาคารที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง รีไฟแนนซ์ ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ชำระหนี้พร้อมรีไฟแนนซ์ และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 2.00% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.245% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี และปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี ยกเว้นกรณีกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.98% กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเดือนละ 3,100 บาท ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2570
5.สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2569 : สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง รีไฟแนนซ์ และชำระหนี้พร้อมรีไฟแนนซ์ วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อรายต่อหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น เท่ากับ 3.00% ต่อปี
ปีที่ 2 - 5 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา ลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี กรณีชำระหนี้ เท่ากับ MRR อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.79% กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,600 บาท ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2570