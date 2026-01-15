ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.36- แข็งค่าหลังมีแรงขายเงินดอลลาร์ฯ-ฟันด์โฟลว์หนุน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(15ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.36 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทแข็งค่ากลับมาหลังมีแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ตามปัจจัยทางเทคนิคใกล้ๆ แนว 31.50 ประกอบกับน่าจะมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,636.83 ล้านบาท และ 174 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.35-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียโดยเฉพาะเงินเยน และราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนม.ค.