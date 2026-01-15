‘อาร์เธอร์ เฮย์ส’ เจ้าพ่อ BitMEX ฟันธง! ปี 69 บิทคอยน์พุ่งทะยาน รับมหกรรมพิมพ์เงินรอบใหม่

‘อาเธอร์ เฮย์ส’ เจ้าพ่อ BitMEX ออกโรงปลุกความหวังนักลงทุน ชี้ปี 2568 ที่ผ่านมาบิทคอยน์พ่ายแพ้หมดรูปต่อ ‘ทองคำ-หุ้นเทคฯ’ เพราะพิษสภาพคล่องหดตัว แต่ปี 2569 เกมจะพลิก! มั่นใจรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องเดินหน้าพิมพ์เงินมหาศาลเพื่ออุ้มเศรษฐกิจและอัดฉีดงบการทหาร ย้ำชัดบิทคอยน์ คือ ‘เทคโนโลยีทางการเงิน’ ที่จะเฉิดฉายที่สุดเมื่อเงินสกุลหลักด้อยค่า พร้อมแรงหนุนจากกูรูดังที่มองเป้าไกลถึง 2.5 แสนดอลลาร์ รับเทรนด์ดอกเบี้ยขาลง
หลังจากที่ปี 2568 กลายเป็นปีแห่งความผิดหวังสำหรับสาวกคริปโทเคอร์เรนซี เมื่อราคา Bitcoin ร่วงลงกว่า 14% สวนทางกับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำที่พุ่งทะยานกว่า 44% และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่นำโด่งในดัชนี S&P 500 ล่าสุด อาเธอร์ เฮย์ส ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX และกูรูฝีปากกล้า ได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมวาดภาพอนาคตปี 2569 ไว้อย่างน่าสนใจผ่านบทความล่าสุด
ผ่าปม 2568 ทำไม Bitcoin ถึงแพ้ราบคาบ?
เฮย์ส ชี้เป้าไปที่จำเลยเพียงหนึ่งเดียวคือ “สภาพคล่อง” (Liquidity) เขาอธิบายว่าสาเหตุที่ Bitcoin ไม่สามารถวิ่งตามทองคำหรือหุ้นเทคฯ ได้ในปีที่ผ่านมา เป็นเพราะระบบการเงินสหรัฐฯ ประสบภาวะสภาพคล่องตึงตัว (Tight Liquidity)
ในขณะที่ทองคำพุ่งขึ้นจากแรงหนุนเฉพาะตัว และหุ้นเทคโนโลยีได้รับอานิสงส์จากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ และจีนทุ่มงบประมาณเสมือน “ยึดกิจการ AI เป็นของชาติ” (Nationalized AI) ทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่ภาคส่วนนี้โดยไม่สนสัญญาณตลาด แต่สำหรับ Bitcoin ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ต้องการ “เชื้อเพลิง” จากปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบ เมื่อก๊อกน้ำถูกปิด ราคาจึงซึมยาวอย่างที่เห็น
จุดเปลี่ยน 2569 มหกรรมพิมพ์เงินรอบใหม่
อย่างไรก็ตาม เฮย์สมั่นใจว่าปี 2569 จะเป็นหนังคนละม้วน โดยปัจจัยหลักที่จะปลุกชีพ Bitcoin ให้กลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ (All-Time High) ได้ คือการกลับมาขยายตัวของสภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐฯ (Dollar Liquidity Expansion) ผ่านกลไก 3 ประการ ได้แก่
1.งบดุลเฟดบวมฉุ : ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มจะต้องขยายงบดุลอีกครั้ง เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
2.นโยบายการทหาร : สหรัฐฯ จำเป็นต้องรักษาอำนาจในเวทีโลก ซึ่งต้องแลกมาด้วยการผลิตอาวุธขนานใหญ่ งบประมาณมหาศาลเหล่านี้จะถูกสนับสนุนผ่านระบบธนาคาร ซึ่งถือเป็นการเพิ่มปริมาณเงินทางอ้อม
3.สินเชื่ออุตสาหกรรม : ภาคธนาคารพาณิชย์จะเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาปล่อยกู้ให้กับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลหนุนหลังมากขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยจำนองที่เริ่มลดลง จะช่วยปลดล็อกสภาพคล่องให้หมุนเวียนคล่องตัวขึ้น
Bitcoin คือ ‘เทคโนโลยีการเงิน’ ไม่ใช่แค่หุ้นปั่น
เฮย์ส ย้ำจุดยืนเดิมว่า Bitcoin คือ “Monetary Technology” หรือเทคโนโลยีทางการเงินที่มูลค่าของมันผูกติดอยู่กับ “การด้อยค่าของเงินเฟียต” (Fiat Debasement)
“หากคุณอยากเห็น Bitcoin ยืนเหนือ 100,000 ดอลลาร์ เราจำเป็นต้องเห็นการขยายตัวของปริมาณเงิน แม้ลำพังตัวมันเองจะมีค่ามากกว่าศูนย์อยู่แล้ว แต่การจะไปถึงดวงดาวได้ ต้องอาศัยแรงส่งจากการพิมพ์เงินของรัฐบาล” เฮย์สกล่าว
เสียงเชียร์กระหึ่ม "เป้า 2.5 แสนดอลลาร์ยังเป็นไปได้"
มุมมองของเฮย์ส สอดคล้องกับบรรดากูรูระดับโลกที่เริ่มกลับมามองบวก ไม่ว่าจะเป็น Tim Draper นักลงทุนระดับตำนาน ที่ยังคงยืนยันเป้าหมายเดิมที่ 250,000 ดอลลาร์ โดยเชื่อว่าปี 2569 จะเป็นปีแห่งการระเบิดตัวของราคา (Breakout Year)
เช่นเดียวกับ Bill Barhydt ซีอีโอของ Abra ที่มองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟด จะเป็นตัวจุดชนวนให้ “ความกล้าเสี่ยง” (Risk Appetite) ของนักลงทุนทั่วโลกฟื้นกลับมา ซึ่งจะเป็นลมใต้ปีกที่สำคัญที่สุดสำหรับ Bitcoin หลังจากที่ต้องทนทุกข์กับภาวะเงินฝืดเคืองมาตลอดปีที่ผ่านมา