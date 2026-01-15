บจ. ปันผลรวมปี 68 แตะ 6.5แสนล.หรือเพิ่มขึ้น 9.71%

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 581 บริษัท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 838 ครั้ง มูลค่าเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมกว่า 651,239 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปี 2568 เพิ่มขึ้น 9.71% จากปี 67
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. แจ้งผลงานปี 2568 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 581 บริษัท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 838 ครั้ง โดยมีมูลค่าเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมกว่า 651,239 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์
เมื่อเทียบกับปี 2567 พบว่า มูลค่าเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2568 เพิ่มขึ้น 9.71% จากปี 2567 ที่สำคัญจากบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
หมวดธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลด้วยมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรกในปี 2568 ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง 3 หมวดธุรกิจนี้มีมูลค่าการจ่ายเงินปันผลรวมกว่า 374,800 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57.6% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจดทะเบียนจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2568
ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2568 บริษัทจดทะเบียนจ่ายเงินปันผล 533 ครั้ง คิดเป็น 63.6% ของจำนวนการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2568 โดยเดือนพฤษภาคมมีการจ่ายเงินปันผลมากที่สุดทั้งจากจำนวนครั้งและมูลค่าเงินปันผลจ่าย
สถิติการจ่ายเงินปันผลที่กล่าวมาข้างต้น เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้นักลงทุนได้ทราบช่วงเวลาในการจ่ายเงินปันผล เพื่อใช้ประกอบการวางแผนคัดเลือกหุ้นปันผลและเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อหุ้นปันผลเข้าพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยง และผลการดำเนินการในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น นักลงทุนควรประเมินถึงความสามารถในการทำกำไร ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วย