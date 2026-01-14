เคทีซีแจ้งกำไร 7,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6%ชูกลยุทธ์ดิจิทัลเดินหน้าสินเชื่อ-บัตรเครดิต

เคทีซีและกลุ่มบริษัทเผยผลประกอบการปี 2568 กำไรสุทธิ 7,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% จากปี 2567 รายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่อง พร้อมรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อรวม 1.12 แสนล้านบาท และอัตราหนี้เสีย (NPL) อยู่ในกรอบเป้าหมาย ท่ามกลางการเติบโตของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ยังคงเหนือกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม เดินหน้ากลยุทธ์ดิจิทัล สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับลูกค้า คุมคุณภาพสินทรัพย์ และขยายฐานสมาชิกท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) กล่าวว่า แม้ภาพรวมของอุตสาหกรรมสินเชื่อผู้บริโภคจะหดตัว จากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจและผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น การดำเนินธุรกิจของเคทีซีในช่วง 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน 2568) ยังครองส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2567 โดยสัดส่วนปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรอยู่ที่ 13.6% เพิ่มขึ้นจาก 13.1% ในขณะที่สัดส่วนลูกหนี้บัตรเครดิตเทียบกับอุตสาหกรรมอยู่ที่ 14.9% จาก 14.3% และสัดส่วนของลูกหนี้สินเชื่อบุคคล (ไม่รวมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน) เทียบกับอุตสาหกรรมอยู่ที่ 4.2% จาก 4.1%”
“ปี 2568 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง แต่กลุ่มบริษัทเคทีซียังคงสร้างผลกำไรสุทธิสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี และในปี 2569 เราพร้อมจะเดินหน้ารักษาความแข็งแกร่งของพอร์ตลูกหนี้ เพิ่มการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่างมีคุณค่าและสมเหตุสมผลให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเริ่มใช้ระบบงานหลักใหม่ (Core System) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า สนับสนุนการเติบโตของสองธุรกิจหลัก คือบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล พร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจนายหน้าประกันภัยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”
พร้อมกันนั้น กลุ่มบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารความเสี่ยงรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ข้อมูลและระบบวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อรักษาคุณภาพหนี้และความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยคาดว่าในปี 2569 บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิมากกว่าปี 2568 พอร์ตสินเชื่อรวมเติบโตประมาณ 1-2% และคุม NPL ไม่เกิน 2% ปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเติบโต 5% และพอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโต 2% อย่างไรก็ตาม หากในปี 2569 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง เคทีซีเชื่อว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตได้ดีกว่าที่ประมาณการไว้
ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 เคทีซีมีสมาชิกรวม 3,673,244 บัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวม 111,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.4% NPL Ratio อยู่ที่ 1.79% โดยสมาชิกบัตรเครดิตมีจำนวน 2,964,426 บัตร เพิ่มขึ้น 5.9% เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บัตรเครดิตและดอกเบี้ยค้างรับรวมมีมูลค่า 73,876 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ 0.1% อัตราการขยายตัวของปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในปี 2568 อยู่ที่ 3.6% NPL Ratio บัตรเครดิตอยู่ที่ 1.09% สมาชิกสินเชื่อบุคคล 708,818 บัญชี เพิ่มขึ้น 2.9% คิดเป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลและดอกเบี้ยค้างรับรวม 36,202 ล้านบาท ขยายตัว 3.2% (รวมเงินให้สินเชื่อเคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน) NPL Ratio สินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 2.55% สำหรับสินเชื่อลูกหนี้ตามสัญญาเช่ามูลค่า 1,507 ล้านบาท ลดลง 28.6% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ได้หยุดการปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 โดยปัจจุบันมุ่งเน้นการติดตามหนี้ และบริหารจัดการคุณภาพพอร์ตสินเชื่อที่มีอยู่เท่านั้น
ในปี 2568 กลุ่มบริษัทเคทีซีมีรายได้รวมอยู่ที่ 27,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.9% (YoY) ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 17,239 ล้านบาท ลดลง 5.23% (YoY) จากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง เป็นผลมาจากการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงจากเงินกู้ยืมที่ลดลง โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่กระตุ้นปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และจัดหาสมาชิกใหม่ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ 34.8% ปรับลงเล็กน้อยจาก 35.0% ในด้านคุณภาพสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทยังคงความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี รักษาระดับเงินสำรองที่แข็งแกร่งและเพียงพอ โดยมี Credit Cost สำหรับปี 2568 อยู่ที่ 5.3% ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 6.1%
ด้านสภาพคล่อง กลุ่มบริษัทเคทีซีมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังไม่เบิกใช้คงเหลือ (Available Credit Line) ทั้งสิ้น 20,470 ล้านบาท และมีภาระหนี้หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะครบกำหนดชำระในปี 2569 ทั้งสิ้น 15,830 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่สูงกว่าภาระหนี้ที่ใกล้ครบกำหนด และมีสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ในระยะสั้นที่อยู่ในระดับต่ำมาก
นางพิทยากล่าวถึงความคืบหน้าในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย (ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต)ว่า ปัจจุบันบริษัทเริ่มดำเนินงาน ด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทประกัน เพื่อจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายผ่านช่องทางต่างๆ ของเคทีซี ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลของบริษัทฯ โดยเน้นการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกให้ตรงจุด และยกระดับการให้คำแนะนำและการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียม การนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยมีเป้าหมายการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้นขยายตัวอย่างรอบคอบ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าการบริการให้แก่ลูกค้าและช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท
นอกจากนี้ เมื่อมีสถานการณ์ที่ลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัยในภาคใต้ เป็นต้น เคทีซีได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำหรือการปรับลดค่างวดลง โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาภาระและช่วยให้สามารถฟื้นตัวกลับมาได้โดยเร็ว ล่าสุดบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ซึ่งเป็นกรณีที่เคทีซีขายหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน (NPL) นับแต่วันครบกำหนดชำระ ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวมีภาระหนี้ NPL รวมทุกผู้ให้บริการทางการเงินและทุกประเภทสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ให้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เพื่อทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปรนและลดภาระหนี้ให้ลูกหนี้ โดยโครงการฯ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประเมินว่า การดำเนินตามโครงการฯ ดังกล่าว หรือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งหมดข้างต้น จะไม่ส่งผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญต่อภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้ไว้ครบถ้วนแล้ว