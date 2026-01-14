ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.44- ติดตามฟันด์โฟลว์-สกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(14ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.44 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.47 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาททยอยแข็งค่ากลับมาในช่วงบ่ายสอดคล้องกับทิศทางเงินเยน ซึ่งมีแรงหนุนจากความกังวลว่า ทางการญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงเพื่อสกัดการอ่อนค่าอย่างมากของเงินเยนในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยบวกจากการปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของราคาทองคำในตลาดโลกและทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ ซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,376.27 ล้านบาท และ 725 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.30-31.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก การตอบรับของตลาดต่อคำพิพากษาของศาลฎีกาในประเด็นเรื่องมาตรการภาษีศุลกากรของปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนพ.ย.