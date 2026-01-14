ธนาคารกรุงเทพแชร์มุมมองอาเซียนยุคใหม่-พลิกความท้าทาย-รู้ทันเกมเศรษฐกิจโลก

ธนาคารกรุงเทพจัดงานสัมมนาใหญ่ ‘AEC Business Forum 2026’ ดึง CEO บริษัทชั้นนำ แชร์มุมมองอาเซียนยุคใหม่ พลิกความท้าทาย รู้ทันเกมเศรษฐกิจโลก แนะรัฐบาลใหม่เร่งการลงทุนหนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เปิดเผยในงานสัมมนา "AEC Business Forum 2026" ภายใต้ข้อหัว "New ASEAN: A Paradigm Shift" ว่า ในปี 2569 โลกยังมีความเสี่ยง ความผันผวน และ ความไม่แน่นอน จากปัจจัย 5 ด้าน ซึ่งเป็นพลวัตสำคัญที่เป็นทั้งอุปสรรค โอกาส และตัวกำหนดอนาคตของอาเซียน ได้แก่
1.ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ทำให้หลายประเทศต้องมุ่งเน้นการรักษาสมดุลและส่งเสริมความร่วมมือภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจภูมิภาคให้แข็งแกร่งขณะที่ประเทศไทยนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ผลักดันการใช้เงินบาท และหาสกุลเงินท้องถิ่นในการค้าขายระหว่างประเทศแทนสกุลเงินดอลลาร์ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางการเงิน เชื่อมโยงระบบการลงทุน และ การชำระเงินในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงตลาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
2.การเปลี่ยนแปลงของกระแสการค้าโลก อาเซียนกำลังกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในระบบการค้าโลกแบบหลายขั้ว ด้วยตลาดขนาดใหญ่และขนาดเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่า จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกภายในปี 2573 จากกำลังแรงงานมหาศาล ทำเลที่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างโดดเด่น ทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI (Foreign Direct Investment) เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 5% เมื่อ 10 ปีก่อน เป็น 20% ในปี 2567 โดยพุ่งเป้าไปที่ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า ดาต้าเซ็นเตอร์ และ ไบโอเทคโนโลยี เป็นต้น
3.การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี อาเซียนกำลังยกระดับสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ด้วยแรงหนุนจากประชากรยุคดิจิทัล การลงทุนใหม่หลั่งไหลเข้าสู่สาขาต่าง ๆ เช่น การลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ดาต้าเซ็นเตอร์ และ การผลิตขั้นสูง ซึ่งช่วยเร่งการเติบโตในหลายภาคส่วน แต่อย่างไรก็ตาม SME ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศต้องเผชิญแรงกดดันจากการที่ตลาดและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้สามารถปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลได้
4.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่นำไปสู่กฎระเบียบ และ มาตรฐานสากลใหม่ ๆ เช่น CBAM และ EUDR ของสหภาพยุโรป ส่งผลให้รูปแบบการค้าเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่อุปทานคาร์บอนต่ำ ดังนั้น ทุกธุรกิจต้องปรับตัว และ วางแผนระยะยาวเพื่อรับมือ และ เปลี่ยนผ่านธุรกิจที่มุ่งสู่ Net Zero ซึ่งความร่วมมือสู่การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวยังเป็นโอกาสให้อาเซียนกลายเป็นผู้นำโลกด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย
5.การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร สิงคโปร์ และ ไทย กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ทำให้ภูมิภาคต้องดึงดูดคนรุ่นใหม่กลับสู่ภาคเกษตร และ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ รักษาบทบาทของอาเซียนในฐานะผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก
“อาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากภูมิรัฐศาสตร์ การค้า เทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป แต่ทุกปัจจัยล้วนเป็นโอกาสด้วยเช่นกัน โดยความร่วมมือคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตของภูมิภาค โดยธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของภูมิภาค พร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุม 9 จาก 11 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้สามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ และ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”
ทั้งนี้ สิ่งที่อยากเสนอทางรัฐบาล คือการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ โครงสร้างพื้นฐานจากตัวเลข BOI ปีที่ผ่านมาทำสถิติสูงสุด ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อยอดการลงทุนทั้งจากต่างชาติและการลงทุนในประเทศ ขณะที่นโยบายทางการเงินที่ผ่านมา ทั้งกระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ออกมาตรการที่เหมาะสมต่อการช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารก็ได้ช่วยเหลือลูกค้าทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ เสริมสภาพคล่องอย่างเต็มที่
"เท่าที่ผ่านมา รัฐบาลก็ทำได้ดีอยู่แล้ว เพียงแต่อยากให้เกิดการลงทุน ไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่อยากให้มีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น ถ้าทำได้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าก็จะเกิดโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นได้และเป็นผลดีกับเศรษฐกิจในประเทศด้วย"
ในส่วนธุรกิจธนาคารนั้น นายชาติศิริกล่าวว่า ยังมีความท้าทายตลอดเวลา ซึ่งธนาคารเองก็ดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังไปพร้อมๆ กับให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดกรณีมีบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งผิดนัดชำระหุ้นกู้ ธนาคารก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการจะขยายเวลา รวมถึงกระบวนการต่างไปตามขั้นตอนที่มีอยู่แล้ว เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถเดินหน้าต่อไปได้