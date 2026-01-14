PEER ตั้งคณะทำงานสอบ ‘เหตุการณ์ในอดีต’ ไม่ปล่อยความผิด-คนผิดลอยนวล

ผู้บริหารชุดปัจจุบันย้ำชัด PEER ตอบรับข้อเสนอ AQUA เดินหน้าตั้งคณะทำงานตรวจสอบอดีต OTO อย่างเป็นระบบ ไม่ยอมให้ความผิดพลาดเก่าบั่นทอนความเชื่อมั่นองค์กร
บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ PEER ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจาก บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเสนอให้มีการแต่งตั้งทำงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ธุรกรรม และการกำกับดูแลกิจการในช่วงที่ผ่านมา สืบเนื่องจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการกล่าวโทษกลุ่มบุคคลจำนวน 18 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างราคาและ/หรือปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) หรือ PEER ในอดีตตามประกาศ ฉบับที่ 341/2568
นาย จิรายุ เชื้อแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่าบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเตรียมการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับอดีตกรรมการและผู้บริหาร ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำรายการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 – 3 พฤษภาคม 2566 รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสของธุรกรรม ความสุจริต และเส้นทางการเงินต่าง ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการต่อไป
โดยเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอดีต ภายใต้โครงสร้างการบริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจในช่วงเวลานั้น แตกต่างจากแนวทางการบริหารและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติอันใด บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินการผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและทันท่วงที
สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอย้ำว่ามีนโยบายชัดเจนในการไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หน้าที่กรรมการ หรือหลักธรรมาภิบาล และจะดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากการตรวจสอบพบการกระทำผิด บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขอบเขต เพื่อพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่ให้เกิดความเสียหายตกค้างหรือหลุดรอดไปได้