IHCเครือพฤกษาฯ ปิดดีลเช่า "ไอเพลิน ลำลูกกา คลอง 4" เต็มครบ 3 อาคาร ลุยต่อโครงการใหม่

ไอเอชซี ในเครือพฤกษา โฮลดิ้ง เผยสัญญาณบวกตลาดที่อยู่อาศัยให้เช่า หลังโครงการ “ไอเพลิน ลำลูกกา คลอง 4” ปิดการเช่า 3 อาคารแรกเต็ม 100% สะท้อนดีมานด์เช่าคุณภาพในทำเลรังสิต–ลำลูกกา พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ “ไอเพลิน รังสิต คลอง 2” เสริมพอร์ตสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ในระยะยาว
นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชัน จำกัด หรือ IHC เปิดเผยว่าตลาดที่อยู่อาศัยให้เช่าในย่านรังสิต – ลำลูกกา ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ไอเพลิน (iPlern) ธุรกิจที่อยู่อาศัยให้เช่าในเครือ บริษัท อินโน โฮม คอนสตรัคชัน จำกัด (Inno Home Construction: IHC) ภายใต้กลุ่มพฤกษา โฮลดิ้ง ประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการ โครงการไอเพลิน ลำลูกกา คลอง 4 โดยสามารถปิดการเช่า 3 อาคารแรกเต็ม 100% ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนศักยภาพของทำเลและความต้องการที่อยู่อาศัยให้เช่าคุณภาพในตลาดระดับกลางถึงแมส
ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวสะท้อนปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ทั้งการเติบโตของแหล่งที่อยู่อาศัยและการจ้างงานในโซนรังสิต–ลำลูกกา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า คุณภาพ และความปลอดภัย มากกว่าการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในระยะยาว
“การปิดการเช่าโครงการไอเพลิน ลำลูกกา คลอง 4 ได้เต็ม 100% ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของตลาดที่อยู่อาศัยให้เช่า โดยเฉพาะในทำเลที่มีศักยภาพ เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งงาน ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากการนำความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง การออกแบบ และการบริหารจัดการอาคารของ IHC และกลุ่มพฤกษา มาพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริง และสามารถสร้างรายได้ประจำที่มั่นคงในระยะยาว” นายปิยะ กล่าว
จากกระแสตอบรับที่ดี บริษัทเตรียมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ “ไอเพลิน รังสิต คลอง 2” เพื่อรองรับดีมานด์ที่เติบโต โดยโครงการดังกล่าวเป็นอพาร์ตเมนต์เปิดใหม่ในทำเลต้นรังสิต ใกล้แหล่งชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดดเด่นด้านการออกแบบสไตล์โมเดิร์น ห้องพักใหม่ บรรยากาศน่าอยู่ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และ CCTV เชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลายสาย รองรับกลุ่มผู้เช่าที่ทำงานและอยู่อาศัยในพื้นที่โซนเหนือของกรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ไอเพลิน รังสิต คลอง 2 มีกำหนดเปิดให้จองในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยตั้งระดับค่าเช่าเริ่มต้นประมาณ 3,300 บาทต่อเดือน เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้เช่าคนรุ่นใหม่และกลุ่มแรงงานคุณภาพในพื้นที่ สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยให้เช่าซึ่งให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า ควบคู่มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ไอเพลินยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตที่อยู่อาศัยให้เช่าอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้าน รายได้ประจำ (Recurring Income) และยกระดับมาตรฐานอาคารเช่าของไทยให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยยุคใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของ พฤกษา โฮลดิ้ง ในการพัฒนาโครงการที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สะท้อนแนวคิด “Lifetime Well-Living” ของกลุ่มพฤกษา โฮลดิ้ง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของผู้คนในทุกช่วงวัย แนวคิดดังกล่าวถูกนำมาปรับใช้กับธุรกิจที่อยู่อาศัยให้เช่า เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี” ในทุกวันของผู้เช่า สอดคล้องกับทิศทางการขยายธุรกิจของ IHC ที่มุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสร้างคุณค่าได้ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน